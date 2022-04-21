人民网北京4月21日电 （黄盛）4月20日至22日，博鳌亚洲论坛2022年年会在海南博鳌举行。论坛期间，证监会副主席方星海、国资委研究中心主任衣学东等参会代表，就“构建可持续发展的ESG”等话题展开研讨。嘉宾们表示，当下可持续发展和ESG的重要性日益突显，特别是气候变化已经成为全世界关注的热点话题。国际市场对于政府和企业在创造可持续价值的过程中，加强ESG风险管理和落实碳减排措施等提出了新的要求。基于此，企业的ESG经营和ESG测定准则成为了回应市场要求的必需条件，也是企业融入自身经营战略的基本要求。

什么是ESG，如何理解ESG？方星海表示，ESG是通过投资者的努力促使企业更好遵守环保、社会责任的要求，通过市场的力量促进世界变得更可持续。他认为，投资者在投资一家公司时，会考虑这家公司是否有可持续经营能力。例如，公司在环保方面做得不好，新技术出现后会淘汰掉旧技术等内容，影响公司的可持续经营能力。

衣学东表示，ESG是国有企业模范履行政治责任、经济责任和社会责任的具体表现形式，特别是在履行社会责任方面的重要体现。

对于中国企业来说，落实ESG评价体系，是发展机遇也是挑战。方星海对此表示，ESG披露需要一套准则或者标准，目前IFRS（国际财务报告准则）正在研究发布一套国际准则，该准则将会对海外上市的企业带来很大影响，很多国家将采纳国际ESG披露准则，这需要引起中国企业注意。

据方星海介绍，目前证监会要求企业自愿披露ESG信息，还没有遵循国际披露准则进行披露要求。他认为，企业ESG的披露可以市场的力量推动，继而实现资源更有效的配置，提升资源配置的有效性。

在中国企业落实ESG评价体系上，衣学东介绍说，我国国有企业每年发布社会责任报告，把国有企业的社会责任投入进行价值化的测算，并对价值投入的绩效比进行考核。前不久国资委新设立的社会责任局也将对我国国有企业履行社会责任、创造社会价值，进行更加清晰的考核。

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