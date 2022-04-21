原标题：稳中求进 主动作为 国家开发银行积极服务稳定宏观经济大盘

阳春时节，地处粤港澳大湾区核心的伶仃洋海域，一座座桥梁高塔直入云端、一节节深管隧道潜入深蓝……世界超级工程深中通道建设传来捷报：项目关键性工程、总长度达2000米的跨径全离岸海中悬索桥——伶仃洋大桥先导索顺利过江，东、西主塔实现“千米一线牵”。

深中通道是粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区的核心通道，2024年建成通车后，将进一步重塑粤港澳大湾区珠江两岸互联互通新格局，为“双区”建设注入更强劲的动力。在深中通道建设中，国家开发银行牵头组建226.68亿元项目银团，重点支持海底沉管隧道、伶仃洋大桥、中山大桥等关键性工程建设，为这一重大基础设施建设项目提供坚实融资保障。

这是国家开发银行服务实体经济发展、助力稳定宏观经济大盘的案例之一。作为党领导下的开发性金融机构，今年以来，国家开发银行坚决贯彻落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，发挥好开发性金融作用，加强对实体经济的有效支持，促进经济运行在合理区间。仅以交通、水利等基础设施建设领域为例，一季度，开发银行加大力度支持适度超前开展基础设施投资，实现交通行业授信3868亿元，发放贷款1761亿元，支持了济郑高铁、西安咸阳国际机场三期扩建工程、深圳市轨道交通12号线PPP项目等一批重大项目建设；承诺水利贷款355亿元，发放229亿元，支持了福建漳州九龙江调水工程、陕西东庄水利枢纽工程等重大水利工程，扎实服务扩大有效投资，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

助力科技自立自强

新年伊始，我国自主研发的三代核电“华龙一号”迎来开门红，福清核电6号机组并网成功，开始向电网送出第一度电。“华龙一号”是中核集团研发设计的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，是名副其实的“国之重器”。开发银行福建分行多措并举保障项目建设资金需求，截至目前，累计为福清核电投放贷款超300亿元，为打造核电技术“国家名片”作出了开发性金融贡献。

科技立则民族立，科技强则国家强。开发银行把支持制造强国、科技强国建设作为服务国家战略的重要方向，发挥中长期投融资作用，助推关键核心技术攻关，支持“专精特新”中小企业高质量发展，融资推动重大工业项目加快建设，为服务高水平科技自立自强做出积极贡献。开发银行设立科技创新和基础研究专项贷款，重点支持国家重大科技创新任务、关键核心技术攻关、前沿性基础研究、应用研究和科技成果转化，助推科技、产业、金融良性循环发展。今年一季度，开发银行发放科技创新和基础研究专项贷款319亿元。

制造业是实体经济中最重要和最基础的部分，是国家经济命脉所系。开发银行积极支持传统产业转型升级和新兴产业发展，一季度发放制造业贷款1080亿元，促进工业经济平稳运行。同时，充分发挥综合金融服务优势，运用所管理的各类产业投资基金、科创基金，为制造业转型升级和科技创新提供股权投资支持。

积极推动区域发展平衡协调

在陕西省宁陕县的秦岭输水隧洞里，引汉济渭工程项目正在热火朝天加紧建设。作为国家172项重大水利工程之一，引汉济渭工程连接长江、黄河两大流域，对增强区域水资源配置保障能力，推进黄河高流域生态保护和质量发展具有重要意义。开发银行陕西分行向该项目一、二期工程授信205亿元，累计发放53亿元，为该项目提供了有力的金融支持。项目建成后将有效破解当地水资源短缺和时空分布不均问题，解“渴”关中，惠及三秦。

今年以来，国家开发银行完善服务区域发展战略顶层设计，制定提升服务质效相关工作措施，加大工作力度，积极服务京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略和区域协调发展战略实施，以开发性金融之力增强区域协调发展的平衡性协调性，助力构建高质量发展的区域经济布局和国土空间支撑体系。

饮水思源，勿忘老区。国家开发银行用心用情用力支持革命老区振兴发展，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、基础设施补短板、产业发展、生态环保等重点领域提供开发性金融支持。开发银行不断探索创新服务方式，将福建三明、江西赣州、四川泸州、贵州遵义、陕西延安5个革命老区地市确定为开发性金融服务乡村振兴示范区，力争探索形成可推广、可复制的模式案例。

绿色金融撬动绿色发展

“人不负青山，青山定不负人。”开发银行积极践行绿色发展理念，围绕支持碳达峰碳中和、服务打好污染防治攻坚战等重点领域，持续加大对清洁能源、绿色城乡建设、绿色交通建设、工业领域节能环保改造、山水林田湖草沙一体化保护和修复、环境基础设施建设和污染防治等重点项目支持力度，服务美丽中国建设。截至今年一季度末，开发银行绿色贷款余额2.61万亿元。

垃圾、污水处理问题与百姓生产生活息息相关。开发银行把推进县域垃圾、污水处理作为开发性金融服务绿色发展的切入点和重要抓手，深入实施“百县千亿”专项金融服务，一季度新增授信190亿元，发放贷款161亿元，为建成覆盖县城、辐射农村的垃圾、污水处理设施网络提供高效金融支撑。

实现“双碳”目标是我国的庄严承诺。开发银行制定行动方案，积极申领人民银行碳减排支持工具，持续加大对“双碳”重点领域支持力度。一季度，开发银行向能源领域发放贷款1090亿元，重点支持核电、风电、光伏发电等清洁能源发展，以及煤炭等传统能源清洁低碳转型。其中，聚焦推动大型风电、光伏发电基地建设以及抽水蓄能、水电、核电等绿色低碳重点领域项目落地实施，发放清洁能源产业贷款765亿元，支持了内蒙古上都百万千瓦级风电基地、包头采沉区光伏基地、丰宁二期抽水蓄能电站等一批重点重大项目建设。

倾力服务保障和改善民生

国家开发银行不断深化对全心全意为人民服务根本宗旨的认识，始终站稳人民立场，结合推动党史学习教育常态化长效化，继续围绕重点领域做深做实“我为群众办实事”大文章，切实将实事好事办到百姓心坎上，助力进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

在四川，泸州高新区（古蔺）异地产业园内机器轰鸣，一派繁忙景象，挖掘机挥舞着巨大的手臂不停作业，混凝土泵车、装载机穿梭往来……在开发银行四川分行贷款支持下，投资3亿元的智能酿酒机器人项目、投资30亿元的专用车生态产业园项目都在紧张施工中，建成后预计可为农村群众提供5000余就业岗位。今年一季度，开发银行扎实做好乡村振兴金融服务，持续完善服务乡村振兴统筹协调机制，推进乡村振兴融资规划编制，围绕农村基础设施提升、粮食安全、示范区建设、巩固脱贫攻坚成果等支持重点，发放乡村振兴贷款1488亿元。

在支持保障性住房领域，国家开发银行发挥保障房融资主渠道作用，一季度发放保障性住房贷款359亿元，重点支持保障性租赁住房和城镇老旧小区改造，助力解决大城市新市民住房困难，让更多百姓从“忧居”变为“宜居”。

小微企业是保市场主体、保居民就业的主力军。在本轮疫情中，小微企业受到冲击较大，亟需金融纾困的助力。开发银行以转贷款为抓手，缓解小微企业生产经营资金压力，助力实体经济稳定运行。在吉林，吉林分行迅速发放转贷款10亿元，预计可支持制造业、批发零售、居民服务等重点行业200余户小微保供企业抗疫复工。在内蒙古，内蒙古分行抢抓时间向呼和浩特金谷农商行发放转贷款4亿元，有力支持了1000余户受疫情影响的小微企业、个体工商户复工复产和农户春耕备耕。

国家开发银行有关负责人表示，下一步，开发银行将落实中央经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，发挥好开发性金融作用，不断提升服务国家战略和实体经济发展的质效，为经济平稳运行提供有力金融支撑。

(责编：董童、李源)