郭子源

原标题：银行关网点 便民不能停

一些银行网点关停仍在继续。据报道，2021年共有2805个银行网点终止营业。

部分网点关停具有一定合理性。近年来，随着移动互联网快速发展，金融服务的渠道、形式悄然生变，手机银行已基本覆盖所有非柜面业务，转账、汇款、贷款、理财几乎能“一手搞定”，不少用户降低了对线下网点的依赖。由于去网点的人数减少了，出于运营成本考量，银行必然会压缩网点规模。例如，在原本网点布局密集的地区撤并部分网点，或在原本业务量少的地区关停部分网点。

有的网点关停，是个别银行对此前盲目铺摊子的纠偏。2015年，“社区支行”一度在银行业盛行，其初衷旨在深入社区，让居民下楼就能在网点享受服务。但在具体操作过程中，个别银行却将此作为跑马圈地、大干快上的契机，摊子铺得过大，导致很多网点徒有其表，人员、服务都跟不上，居民也不愿意去，最终造成资源浪费。

如果说以上两种网点关停尚可理解，有一种关停则需引起注意和警惕，那就是缺乏科学规划、预判的关停，这一类网点关停误伤了现实需求，尤其是老年用户的线下服务需求。一些银行单纯基于盈利考量，将有服务需求的网点关停，给用户带来不便。需认识到，线下网点仍是许多老年用户的首要甚至是唯一选择——存折取款、领取养老金、购买理财产品等，这些业务都需要线下人员面对面服务指导。

银行网点可以关停，但便民服务不能停。银行属于服务性行业，要以便民、惠民为根本出发点，尊重、满足不同用户的实际需求，统筹线下线上服务渠道，两条腿走路，不可一条腿过粗、一条腿过细。

一是合理规划线下网点布局。银行要优化服务渠道管理，科学分析用户需求，不能将盈利作为是否关停网点的唯一标准，要兼顾社会效益和社会责任，特别是针对偏远地区，要持续巩固脱贫攻坚成果，保障金融服务供给。

二是升级网点，加快智能化转型。提升金融服务效率的方法之一，是增加自助机具的使用频次。为此，网点可在保留柜面服务的同时，增加转账汇款机、自助制卡机、自助缴费机等，并配备专业人员指导老年用户使用自助机具，帮助他们共享数字化红利。

三是完善线上服务渠道，尤其要对手机银行进行适老化改造，如改大字号、简化服务模块、增加老年用户专属客服等，让更多老年人能用、会用、愿用手机银行。即便从盈利角度考量，银行也应看得长远一些。老年用户市场实际是一片蓝海，他们客户黏性大、资金沉淀足、风险偏好低，如果算大账，老年用户有助于银行稳定零售业务，他们不能也不该成为金融服务的“后位者”。

(责编：罗知之、陈键)