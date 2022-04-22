张汉斌

原标题：为何需要期货和衍生品法

4月20日，《中华人民共和国期货和衍生品法》由十三届全国人大常委会第三十四次会议表决通过，并将于8月1日起施行，引发市场广泛关注。

期货和衍生品法的出台，将调整期货、衍生品交易法律关系，指引市场主体形成稳定预期。我国证券与期货市场同时起步于1990年，期货交易所有郑州商交所、上海期交所、大连商交所、金融期交所、广州期交所等，比证券交易所数量还多；期货公司有150家，数量亦超证券公司，期货交易品种丰富。我国已连续多年成为全球最大的农产品、有色金属、焦炭、动力煤和黑色建材期货市场。截至今年3月底，期货保证金规模达1.29万亿元，撬动的合约交易额10倍以上，如此巨量的交易、市场波动带来的平仓、追偿等亟需一部专门法律来定分止争，并给予投资者、期交所、期货公司、结算公司以及自律管理组织等各参与主体合理的权利、义务和责任预期。

该法的通过有助于规制期货和衍生品市场健康规范发展。期货是标准化的场内交易衍生品，衍生品还包括期权、远期、互换等依赖某种基础资产价格变动的未来交易合约。场外交易的、非标准化的合约衍生品灵活性适应性强，但总体沟通成本高，较难形成统一的交易市场。无论是哪种衍生品，由于都实行保证金交易，杠杆率一般达10倍甚至更高，因而期货衍生品的风险较高，需要规范各市场主体行为和执业边界，以防止市场操纵、风险暴露甚至外溢。如在期货业务市场准入方面，期货和衍生品法规定须经批准或核准。此外，期货市场信息披露不一定充分，为防止内幕交易和利益冲突，期货和衍生品法需特别规制期交所、期货公司、监管部门等从业人员禁止参与期货交易。

期货和衍生品法特别在交易者保护方面做出规定。高杠杆使投入资金减少，期货和衍生品法将证券法中的投资者明确为交易者。期货或衍生品市场的健康发展当然离不开对交易者的保护，唯有如此才能长期吸引增量资金参与。为此，该法规定交易者享有资产安全、知情权、查询权等各项权益，并规定禁止期货公司损害交易者权益的行为，期货经纪和期货自营须避免利益冲突并进行有效隔离，还建立了期货交易者保障基金、多元化化解纠纷机制以及期货公司承诺制度等。由于期货交易既有套期保值、规避市场风险需求，也不排斥投机需求，因此该法将交易者划分为普通交易者和专业交易者，其中，普通交易者与期货公司发生纠纷时举证责任倒置，即期货公司需自证清白，为交易者适格管理提供了法律框架。

此外，该法还为期货市场的国际接轨和合作进行了专章规定。期货市场价格深刻影响现货市场价格，我国商品期货市场交易额虽然位居世界第一，但我国对相应商品的定价权和影响力与此并不匹配。这一点，在国际贸易环境需熨平经济周期、规避波动风险时尤其凸显。比如铁矿石、生猪周期，表明相应期货市场规避风险、价格预期的功能还有待进一步发挥。同时，需要进一步加强期货市场的国际合作和接轨，对跨境交易与监管进行法律规制，并借鉴国际期货市场的有益做法，如股指期货、股票期权、黄金期权，以及由利率、汇率等基础资产衍生出的其他衍生品市场也需配比发展；还应培育有国际影响力的期货公司。

（作者系中国银河证券股份有限公司高级副总经理）

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