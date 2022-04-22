祝惠春

原标题：资本市场需要信心和耐心

日前，两组利好数据引起投资者关注。一个是中国结算官网数据显示，市场3月新增投资者数量超200万，达230.20万，环比增长63%。从投资者行为分析，一年之计在于春，看来许多人开年后新做了投资规划。

另一个鼓舞信心的数据是上市公司回购、增持的金额和家数大幅增加，并呈现持续上升态势。截至4月19日，4月份以来仅深市就有33家公司接连披露回购方案。分析A股回购金额和公司数量大幅增加的原因，一方面是日前证监会、国资委、全国工商联三部门联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知，为上市公司回购提供了强有力的政策支撑。通知明确提出鼓励大股东、董监高长期持有上市公司股份，在本公司股票出现大幅下跌时积极通过增持股票的方式稳定股价等；另一方面上市公司认可自身价值，把握当下估值偏低的窗口期，用真金白银向市场传递信心，释放长期看好的预期。

毋庸讳言，目前A股整体市场估值已到历史偏低位置。上述两组数据表明，无论是个人投资者还是上市公司，很多都从中长期维度看，认为市场机会大于风险。

市场行情反复震荡，还看不到突破信号，俗称“磨底时间”。后市如何走，删繁就简的分析，主要影响因素来自海外和本土，且各有两个。海外是美联储加息缩表以及俄乌冲突走势；国内是防疫成效和稳增长政策发力效果。可以说，未来一个月是这些情况明朗或边际改善的关键观察期。随着国内疫情防控拐点的到来，以及稳增长、稳预期的宏观政策合力不断增强，效果凸显，市场将迎来确认筑底完成的时间窗。

在这段难熬的时间里，一些投资者的信心、耐心会被消耗，但也有一些理性投资者选择“化危为机”，保持信心和耐心，埋头深耕。正如一则股市名言所说，股票的价格就像狗，狗的主人就像是价值，遛狗时，狗忽远忽近到处跑，但总是会跑回主人的身边。理性投资者会下足功夫，等待市场的回暖。

如果你投资基金，可以充分利用这个时间，对基金经理的“知”和“行”进行详细了解。前者重在关注其投资理念和框架，后者是看其实际投资的业绩走向。4月25日前，正是公募基金一季报的密集披露期，借此机会可以好好研读和分析，甄选优秀者。

如果投资股票，当下则是审视上市公司基本面的好时机。当优质公司经过大幅杀跌已落入价值区域时，大可不必悲观。疾风识劲草，看淡股价短期波动，做优秀公司的成长陪伴者，是应对当前市场波动的一个好办法。

对市场监管者而言，重在保持战略定力，全力维护资本市场平稳运行，抓紧完善有利于长期机构投资者参与资本市场的制度机制，鼓励长期投资、价值投资。比如，当前上市公司回购功能的发挥及推广应用，与国际成熟市场相比，还有较大发展空间。可以进一步放宽股票回购条件与比例，加强对信息披露和交易行为的监管，引导、规范上市公司回购行为，同时做好预期管理。

(责编：罗知之、陈键)