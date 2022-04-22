原标题：国家航天局：“中国航天日”期间将举办200余项活动

科技日报北京4月21日电 （记者何亮 付毅飞）每年的4月24日为“中国航天日”。4月21日上午，国家航天局召开线上新闻发布会，宣布在2022年“中国航天日”前后一段时间，由国家有关部委、各地方国防科技工业管理部门、航天企事业单位以及有关高校、社团举办航天开放日、科普讲堂、知识竞赛、有关交流与研讨等约200余项活动。

国家航天局系统工程司副司长吕波介绍，2022年“中国航天日”的主题为“航天点亮梦想”，旨在进一步宣扬崇尚科学、探索未知、敢于创新的理想信念，以航天梦托举中国梦，激发汇聚逐梦筑梦的磅礴力量。

吕波表示，在严格落实地方疫情防控的前提下，鼓励各单位结合自身情况组织“中国航天日”全国系列活动。活动包括相关航天展馆、航天设施集中向社会公众和大中小学生开放；一批院士专家走进校园，为青少年进行科普宣讲；一些航天科普电视节目或线上科普讲座将在未来一段时间陆续播出。

据了解，2022年“中国航天日”主场活动由工业和信息化部、国家航天局、海南省人民政府联合主办，由文昌国际航天城管理局、海南大学具体承办。“中国航天日”自2016年设立以来，先后在北京、西安、哈尔滨、长沙、福州、南京六地成功举办主场活动，已成为“弘扬航天精神，传播航天文化，普及科学知识，凝聚航天力量”的重要平台和窗口。

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