人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家航天局：“中国航天日”期间将举办200余项活动

2022年04月22日09:16 | 来源：科技日报
小字号

原标题：国家航天局：“中国航天日”期间将举办200余项活动

科技日报北京4月21日电 （记者何亮 付毅飞）每年的4月24日为“中国航天日”。4月21日上午，国家航天局召开线上新闻发布会，宣布在2022年“中国航天日”前后一段时间，由国家有关部委、各地方国防科技工业管理部门、航天企事业单位以及有关高校、社团举办航天开放日、科普讲堂、知识竞赛、有关交流与研讨等约200余项活动。

国家航天局系统工程司副司长吕波介绍，2022年“中国航天日”的主题为“航天点亮梦想”，旨在进一步宣扬崇尚科学、探索未知、敢于创新的理想信念，以航天梦托举中国梦，激发汇聚逐梦筑梦的磅礴力量。

吕波表示，在严格落实地方疫情防控的前提下，鼓励各单位结合自身情况组织“中国航天日”全国系列活动。活动包括相关航天展馆、航天设施集中向社会公众和大中小学生开放；一批院士专家走进校园，为青少年进行科普宣讲；一些航天科普电视节目或线上科普讲座将在未来一段时间陆续播出。

据了解，2022年“中国航天日”主场活动由工业和信息化部、国家航天局、海南省人民政府联合主办，由文昌国际航天城管理局、海南大学具体承办。“中国航天日”自2016年设立以来，先后在北京、西安、哈尔滨、长沙、福州、南京六地成功举办主场活动，已成为“弘扬航天精神，传播航天文化，普及科学知识，凝聚航天力量”的重要平台和窗口。

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：“维”观博鳌好声音
　　
人民网访证监会主席易会满：全面提升期货和衍生品市场监管效能
　　人民网北京4月21日电 （黄盛）十三届全国人大常委会第三十四次会议20日表决通过了《中华人民共和国期货和衍生品法》（以下简称“期货和衍生品法”）。就期货和衍生品法出台与实施，人民网日前采访了证监会主席易会满。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部