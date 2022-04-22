原标题：我研究人员发现两个兰花新物种

科技日报海口4月21日电 （记者王祝华 通讯员谢翔）4月21日，记者从中国热带农业科学院获悉，该院热带作物品种资源研究所兰花资源专家黄明忠在海南热带雨林国家公园发现两个兰花新物种，分别命名海南隔距兰和凌氏石豆兰，该研究成果刊载于国际植物分类学期刊Phytotaxa并首次对外公开发表。

黄明忠介绍，海南隔距兰是其2008年在五指山科考调研时，从树上掉落的植株中获得的，栽培后第二年开花，但发现其花与广布物种大序隔距兰较为相似，难以区分。2016年，他又在海南热带雨林国家公园吊罗山区域陆续发现了这一兰花新物种新的居群。结合野外分布信息和分子证据，黄明忠在发现后的10多年，将之确认为新种——海南隔距兰。

凌氏石豆兰是黄明忠2013年在吊罗山的一棵高树上进行兰花调查时发现的。该物种植株迷你，紧贴树皮生长，却开出异常美丽的花朵。为纪念已故的海南花卉产业先行者凌绪博教授，黄明忠给兰花命名为凌氏石豆兰。

据了解，青年专家黄明忠发表的兰科新资料（新种、新记录种）占整个海南兰科总数的十分之一以上。其中新种4个，中国新记录种5个，海南新记录属5个，海南新记录种33个。

海南热带雨林是世界热带雨林的重要组成部分，是中国分布最集中、保存最完好、连片面积最大的热带雨林，生物多样性特别丰富，是全球重要的种质资源基因库，是中国热带生物多样性保护的重要地区，也是全球生物多样性保护的热点地区之一，对保护中国乃至世界生物多样性及维护区域生态平衡具有非常重要的作用。黄明忠认为，在海南这个“热带北缘物种基因库”中，仍有大量的植物新物种尚未被发现、保护和利用，相关研究还处于起步阶段。

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