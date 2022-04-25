吴小平

原标题：职业院校数字化要聚焦“三个革新”

数字化是教育的未来趋势，也是职业教育高质量发展的新赛道。作为职业教育数字化的基础单元，职业院校数字化要聚焦理念、策略、路径，深化革新认识、优化革新策略，强化革新力度，努力培养具有数字化思维和能力的技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

一、应势而动，以数字化理念革新为先导

理念是行动的先导。职业院校数字化要因应数字化潮流，聚焦理念革新，让职业院校的领导干部“学懂”数字化，让职业院校师生和技术骨干“弄通”数字化，提升职业院校干部师生数字化素养，夯实“做实”职业院校数字化的基础。

一要增强书记校长的数字化领导力。职业院校领导班子，尤其是书记校长的信息化素养，直接决定着院校信息化水平的上限。职业院校信息化是一项系统的工程，必须上升为“头号工程”“一把手工程”才能推得动、抓得实、干得成。职业院校数字化当务之急就是提升职业院校领导班子，尤其是书记校长的数字化素养。

二要增强中层干部的数字化执行力。就职业院校数字化而言，中层干部的数字化综合素养直接影响着职业院校数字化战略行动能否落地、能否见效。职业院校数字化要以更高标准、更细要求、更实举措，着力提升职业院校中层干部数字化的执行力。

三要增强教师学生的数字化应用能力。职业院校数字化要坚持以人为本，紧扣教师和学生数字化应用能力培养。通过教师和学生大规模的应用实践，积累海量的职业教育大数据，蓄积职业教育高质量发展数据优势，促进职业教育治理变革，提升职业教育治理体系和治理能力现代化水平。

四要增强技术骨干的数字化保障能力。现阶段，职业院校数字化技术骨干队伍人员普遍偏少、不够熟练，研究不够深入，总体上还不能适应职业院校数字化的要求。职业院校数字化必须建设一支既有良好的数字化专业技术素养，又懂职业院校教育教学业务实际的技术骨干队伍，切实增强技术支撑和保障能力。

二、因势而谋，以数字化策略革新为基点

策略是行动的逻辑基点。职业院校数字化要凸显实践性、科学性、应用性和创新性，纠正职业院校数字化工作中存在的一些观念偏差，科学前瞻系统地谋划好职业院校数字化的总体方略。

一要凸显实践性，不驰于空想、不骛于虚声。实践是职业教育的重要特征。职业院校数字化要凸显职业教育“行动派”“实干家”的实践特性，从大处着想、从小处着手，把职业院校数字化各项任务落到实处。

二要凸显科学性，不急功近利、不贪大求全。职业院校数字化是一项系统的工程，涉及制度、规划、技术、资金、教务、学工、管理、评价等方方面面，需要以系统思维来谋划推进。职业院校数字化要立足职业院校数字化建设基础，摸清各教学单位的现状，区分各专业课程的特点，通过试点和示范来探索积累、科学推进、打开局面。

三要凸显应用性，不搞两张皮、不摆花架子。应用是职业教育数字化的关键和引领。职业院校数字化离不开5G、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代数字技术的支撑和保障，但不能只重视数字技术和设备的引入，教学活动仍停留在传统模式上；不能盲目地追求数字化技术的高、精、特、新，忽略了职业院校数字化服务教学、服务教师、服务学生、服务考核评价、服务行政管理的基本面向，掉入了技术至上的囚笼。

四要凸显创新性，不墨守成规、不固步自封。创新是推动职业教育改革发展的第一动力。职业院校数字化不能因循守旧，不能狭隘地把数字化局限于外在工具性应用，而应作为职业院校系统性变革的内生变量，抢抓新一代数字技术的契机，通过数字化思维重塑职业院校教育教学新样态，实现技术技能人才培养从传统“大规模标准化”向未来“大规模个性化”的格局性变革。

三、顺势而为，以数字化路径革新为抓手

路径是达成目标的方式方法。职业院校数字化要顺应数字化趋势，从“教、学、管、评”等四个方面着力，推进数字技术与教育教学向更大范围、更高层次、更深程度融合，实现职业院校理念重塑、教学重构、管理重组、评价重建。

一要在教师“教”上下功夫。职业院校数字化要服务教师“教”，从硬件和软件两个方面同时发力。硬件方面，要加快职业院校教学、实训、管理、服务等设施的数字化和智能化升级，按需配备高清互动、虚拟仿真、智能感知、数据采集等硬件设施，打造具有良好体验的技术技能现代教学环境。软件方面，要从教师“备、授、批、辅、练、测”六环节着手，以数字技术构建线上线下混合教学的有效模式，支撑选课走班、校际协作、校企协同等灵活开放的教学组织模式，服务学生个性化培养和协同育人。

二要在学生“学”上花气力。职业院校数字化要服务学生“学”，一方面坚持“需求牵引、应用为王”的原则，搭建优质职业教育资源共建共享平台，有效汇聚易用好用的优质资源；搭建学生学习与交流平台，为学生提供全过程、智能化、个性化服务。另一方面要运用虚拟现实、人工智能等新技术，探索网络化、沉浸式、智能化的技术技能学习应用新场景，开发智能学伴、智能助教等新应用，为学生学习提供更加匹配的资源和服务。

三要在管理“管”上做文章。职业院校数字化要敏锐把握数据驱动的治理新趋势，构建数据标准，通过编制“数据字典”等，畅通统一、安全、便捷的数据交换通道；构建数据大脑，在数据中心的基础上，进一步提升数据采集、分析、挖掘等能力；构建内部“数治”机制，依托职业院校海量数据，推动管理业务流程再造，提高管理服务效率，支撑战略规划和科学决策。

四要在评价“评”上求突破。评价也是当前职业教育改革发展的难点。职业院校数字化要内外协同，一方面要在教育教学评价中有突破，通过开展伴随式数据采集，探索建立符合职业院校学生特点的个人发展档案，创新多维度、差异化的评价工具，支持学生“理论·技能·态度”全过程纵向评价和“德智体美劳”全要素横向评价；探索建立职业院校教师评价模型，为不同专业、不同发展阶段的教师客观“画像”；探索课堂教学效果即时反馈机制，及时准确生成课堂效果分析报告。另一方面要在考试招生评价中有突破，在课业考试中，扩大线上考试、线上技术技能测试比例；在招生考试中，选择有基础、有条件、有意愿的二级教学单位或专业领域，探索规模化机考、无纸化招考改革，丰富招生考试方式。

（作者系江西旅游商贸职业学院党委书记）

(责编：申佳平、陈键)