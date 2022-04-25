吴涛

原标题：网站会员“一年可省上千元”，或涉虚假宣传，你碰到了吗？

近日，电商会员涨价进入快车道，自去年涨价后，腾讯视频再次宣布VIP会员涨价，随后京东PLUS+腾讯视频会员年卡也上调价格。

记者注意到，目前各大电商平台卖会员已经成了常规操作，会员费一年几十元至几百元不等。不少消费者称，这已经成为沉默的成本，而且这些五花八门的会员到底能省多少钱，谁也说不清。

会员纷纷涨价，你还买吗？

近日，腾讯视频宣布VIP连续包月价格由20元调整为25元，连续包季价格由58元调整为68元，连续包年价格由218元调整为238元。单独季卡、年卡也不同程度涨价。

随后，京东PLUS+腾讯视频会员年卡涨价，有接近京东的人士对中新财经称，这是因为腾讯视频VIP涨价。

实际上，近几年，会员涨价进入快车道，此次腾讯视频VIP涨价离上次仅仅时隔一年；爱奇艺去年也上调了VIP价格；据多家媒体报道，京东PLUS在2017年已经上涨过一次价格。

“对于此次腾讯视频VIP涨价，如果以去年4月份之前的连续包月15元算起，至这次的25元每月，涨价幅度高达66.6%。”有网友计算得出。

有分析指出，卖会员基本成为所有电商平台一种重要的盈利模式，互联网行业甚至有“如果你没有盈利模式，要么卖咖啡，要么卖会员”的调侃。

真省钱还是沉默的成本？

在线视频VIP会员值不值难以评判，毕竟不办会员一些影视内容无法观看。那电商会员呢，是否也“必需办”，究竟值不值？

天猫APP截图。

据多家电商平台会员介绍显示，花几十元或者几百元办的会员，平均(预计)可省超千元。例如，阿里88VIP预计年省1839元；京东PLUS平均可省1847元。

记者在采访中了解到，对于电商会员省钱一说，受访者感知差异很大，有的感觉一年省下好几千，但有的感觉覆盖会员费都难。

“200多块钱买了个某电商平台会员，马上就一年到期，现在系统显示省了180多元。3月份省了12元。”有消费者对中新财经表示。

受访者供图。

还有消费者给中新财经提供的京东PLUS会员省钱账单显示：服务了846天，节省了1222.12元。但值得注意的是，该消费者表示，“其中PLUS专享价仅仅为365.37元，还有一些其他福利，比如百元券礼包(满100减5元等)，有时虽然领了，但和其他优惠券冲突，并不能叠加使用；还有京东问医、京东读书等服务我根本就没用过。”

记者调查发现，某种意义上对比，电商会员或并没有像宣传那样省那么多钱。例如，有的电商会员有购物返利，但不办会员也有返利，只是没返那么多；平时电商也会有满减等活动，这个优惠很多情况下和会员的满减还不能叠加使用，所以会员的满减优惠根本就体现不出来。

办了会员，甚至有时还会引发“误会”。在2021年12月份，有消费者在美团上用两部手机使用会员帐号和非会员帐号同步测试，结果发现会员账号的配送费6元，而非会员账号的配送费仅为2元。

美团官方当时回应称，“是由于软件存在定位缓存，错误地使用了用户上一次的历史定位，与用户实际位置产生了偏差，导致了配送费预估不准，和会员身份无关。”

“一年可省**元”，或涉虚假宣传

如上所述，不少电商会员对外宣称：“预计年省1839元”“平均一年可省421元”“平均可省1847元”。这是否涉嫌虚假宣传？

有意思的是，对同一种会员，不同平台显示省钱数额差异也很大。例如，京东APP显示，办PLUS“平均可省1847元”；但爱奇艺APP显示，办爱奇艺VIP+京东PLUS会员，其中京东PLUS“平均一年可省421元””。到底哪个是准确的？

北京云嘉律师事务所副主任、中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领对中新财经表示，“平均可省多少钱，这个应该是针对用户在未办会员时的消费而言，而且是平均值，只要电商平台能提供相关计算依据就没问题。”

记者注意到，还有一种是网站明确表示“一年可省**元”。例如某电商平台显示“超级会员一年可省3122元”。

赵占领对此表示，“这个表述可能有问题，因为用户在办理会员后实际能省多少是很难保证的，跟用户本人的消费金额也有很大关系。”(完)

(责编：申佳平、陈键)