时本

原标题：编造“假阳性”暴露医检外包监管短板

安徽合肥市疫情防控应急指挥部4月23日发出通报，对该市两家核酸检测实验室给予警告并暂停合作。据新华社报道，合肥和合医学检验实验室、合肥诺为尔医学检验实验室在合肥蜀山区区域核酸检测中，超能力承揽检测业务、严重超过承诺时间出具检测报告，影响合肥市对疫情形势及时研判。更为严重的是，此前已多次发生类似情况，有的检测机构还出具“假阳性”报告，严重干扰了合肥疫情防控大局。

疫情期间，出具“假阳性”报告、实施可能引起疫情传播的危险行为等做法，已发生了好几起。去年1月，济南华曦医学检验有限公司承担邢台市隆尧县核酸检测任务，该公司在样本尚未检测完成、未知已完成检测数量和结果的情况下，谎报送检样本全部为阴性，此后又报告发现有阳性样本。今年1月，郑州金域临床检验中心有限公司区域负责人张某东违反传染病防治法规定，实施引起新冠肺炎传播或者有传播严重危险的行为。

和济南华曦医学检验有限公司、郑州金域临床检验中心有限公司一样，这次合肥市的两家涉事企业，均不属于医院的内设科室，而是独立于医院之外的公司。这些公司不仅在疫情期间可以向政府承揽核酸检测等业务，而且还可以承担医疗机构的相应检验业务，除此之外，在平时为医疗机构提供医学检验外包服务，也是其重要业务和收入来源之一。

医疗机构将医学检验业务外包给第三方医学检验机构，是近年来医改力推的一项工作。外包检验既可减少医疗机构内设科室重复建设，也便于统一医学检验的标准与方式，更利于推广检查检验结果互认。受此影响，近年来社会资本大量进入这一领域，第三方医学检验机构数量激增。疫情防控期间，医学检验外包不仅完成了大量的核酸检测任务，也减轻了医疗机构的日常检验负担。

同时也要看到，倘若医学检验室作为医院的内设机构存在时，其所受到的约束与管理既严格又全面，不仅人事安排、技术监管等都要受到医院的统一管理，而且检验质量还直接关系到医疗质量，甚至关系到医院的声誉，医院当然会严加管理。在医院里，检、诊、治等各环节成为一个整体，哪个环节出现漏洞，都会危及整个诊疗过程，各环节相互约束，医学检验也不敢“掉链子”。

未完成检测就出具报告、出具“假阳性”等造假行为，如果发生在医院内设医学检验室里，是不可想象之事。但这类造假行为已多次发生在医检外包机构，必须引起高度警惕，并采取切实措施予以有效防范惩治。

第三方医学检验机构不仅无法受到医院的管理与约束，而且还具有资本的一些特性，如追求利益最大化等。在检验过程中偷工减料甚至直接做假，只要不被发现、不出明显的医疗事故，就可获取更大利益。上述几起造假事件，无不暴露医学检验外包监管短板。鉴于此，不仅当前要防控这种现象为防疫添乱，而且还应立足于平时，完善日常监管规则，避免此类现象今后扰乱医疗秩序、干扰医改大局。

(责编：申佳平、陈键)