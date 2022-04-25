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原标题：激活旅游消费潜力的“一池春水”

文化和旅游部日前发布了2022年一季度国内旅游数据情况。根据国内旅游抽样调查统计结果，2022年一季度，国内旅游总人次8.30亿，比上年同期减少1.94亿，下降19.0%。国内旅游收入（旅游总消费）0.77万亿元，比上年同期增加0.03万亿元，增长4.0%，旅游消费即使受疫情影响，仍呈增长趋势。

2020年初暴发至今的新冠肺炎疫情让国内旅游受到重创。文化和旅游部发布的国内旅游数据显示，仅2020年，国内旅游人数同比下降52.1%，国内旅游总消费同比亦下降61.1%，多数景区节假日曾经人山人海的火爆场面，几乎销声匿迹。虽然去年清明小长假和国庆黄金周国内旅游有所恢复，但国内旅游仍未走出疫情影响的阴影。今年以来各地多点暴发的疫情，再次让旅游业的恢复按下了“暂停键”，不少文旅企业的经营举步维艰。

即使如此，今年一季度国内旅游总消费仍呈现出逆势增长态势，让人看到了旅游消费潜力的巨大空间。市场释放的积极信号表明疫情既是挑战，更是机遇。不坐等疫情防控形势趋好，主动化危为机，有针对性地激活旅游消费潜力“一池春水”，已是旅游业应对疫情大考的必答题。

当前，旅游已成为人们休闲生活的主要方式之一。虽然疫情让公众出行在一定程度上受到了影响，但公众外出旅游的基本趋势没有改变，且旅游需求日益呈现出向“品质游”转型升级的态势。旅游业应抓住这一难得的契机，充分挖掘旅游消费潜力，实现度过疫情经营难关与激活旅游消费潜力“一池春水”的美美与共。

激活旅游消费潜力，需要在提升旅游体验感上做足功课。旅游不是简单的说走就走，而是在诗和远方获得身心放松。所以，提升体验感也就成了吸引游客消费的底色。对此，经营旅游的市场主体要切实告别过去低价竞争吸引游客的手段，主动把保障消费者权益、提升旅游体验作为第一要务。文旅主管部门亦应围绕旅游业的转型升级和提质增效，推陈出新地优化监管，对旅游市场主体恶化旅游体验的不当竞争手段精准施策予以监管，用接地气的举措对接好人们日益旺盛的旅游需求，让游客在“值得游”的体验感中愿意消费。

激活旅游消费潜力，更要算好告别“门票经济”与长远发展的大账。“旅游经济”涵盖了门票、餐饮、住宿等多项收入，而绝非简单的“门票经济”。相关研究及数据显示，旅游产业链效益约为门票经济价值的7倍，包括食宿、交通、购物及间接创造的社会财富。长期以来，不少地方将门票当成主要收入来源而患上“门票经济”依赖症。这种不会算大账的一锤子买卖，既无助于释放旅游消费的潜力，也不利于旅游业的长远发展。

在疫情防控常态化下的人员限流成为标配后，各地应学会算大账，积极引导市场主体主动告别对“门票经济”的依赖，以挖掘旅游消费潜力为目标，实现旅游业的可持续发展。

旅游业产业链条长，对住宿、餐饮、交通运输等行业的消费具有直接拉动作用，面对疫情肆虐下旅游业发展不容乐观的现状，各地文旅主管部门和相关市场主体要敢于逆势而上，激活旅游消费潜力的“一池春水”，让潜在的旅游消费动力释放出来，以助力旅游业度过疫情难关，推进旅游转型升级，进而拉动国民经济发展的应有正能量。

(责编：申佳平、陈键)