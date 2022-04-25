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“80后”院士于本水：当代航天青年有“三长一短”

邱晨辉
2022年04月25日09:02 | 来源：中国青年报
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原标题：“80后”院士于本水：当代航天青年有“三长一短”

　　88岁了，中国工程院院士于本水笑称自己是一名即将成为“90后”的“80后”。和年轻人在一起，他讲起中国防空导弹的创业故事，仍然精神矍铄、铿锵有力。

　　作为我国著名防空导弹专家，于本水15岁加入中国新民主主义青年团，团龄与新中国同龄，他选择将为国铸剑作为自己的毕生追求，参与、见证了中国防空导弹事业从无到有、从小到大、逐渐发展的历程。

　　前不久，于本水来到中国航天科工二院“红旗讲堂”，以“我和防空导弹创业”为主题与航天青年交流，讲述了老一辈航天人为国铸剑的辉煌创业史。

　　1956年，国防部第五研究院正式成立，“中国导弹之父”钱学森为第一任院长。1957年，为培养中国自己的导弹技术人才，国家派出第一批青年学生前往苏联进行学习深造。于本水就是其中一位，他服从国家分配，从原本所学的喷气式飞机设计，转向导弹设计专业。

　　“对于我们这一代人来讲，国家的信念、国家的需要就是我们的选择。”于本水说。

　　初到苏联读书，他没想到第一节课就遭遇语言“下马威”。

　　于本水出生于东北，俄文还算有点底子，但他清晰地记得，那节课讲投影几何，苏联老师授课没有讲义，因为听不懂，笔记也无从下手。

　　“只听懂了一些单词，一会水平、一会垂直，相当于用不懂的语言去学一门不懂的功课。”回忆起那段日子，于本水形容是“难上加难”。

　　班里的同学帮他记笔记，于本水尝试几次，觉得“这个办法不行”，要想学懂弄通还得自己来。课上，他听懂多少记多少，课下，借同学的笔记逐字逐句地对照摘抄。

　　经过一年的努力，他成功攻克了语言关，“谁旷课了，我还可以把笔记借给人家。”

　　苏联留学归来，他马上投入到我国第一代防空导弹——红旗1号导弹（543导弹）的仿制工作中。1961年，他被派往沈阳，下厂参与导弹的设计与生产工作。

　　他们所工作的地方在沈阳皇姑区的三台子，“可以说是全国最贫困的地方，每月3两油，1斤肉，用钩子钩树叶吃。”

　　工作上的情景，于本水更是终生难忘。那时，我国导弹事业可谓白手起家，543导弹是世界水平，仿制难度非常大。他至今记得，当时，很多原材料、原器械在国内是空白，就连不锈钢、镁合金都要从头研制生产；工艺技术也十分落后，对氩弧焊接、滚焊等知道的寥寥无几。

　　为国家崛起而读书，异国求学之路，让于本水很早便明白了航天人的精神写照，自力更生、艰苦奋斗，“中国是个大国，不能只买外国的‘鸡蛋’。我们必须学会自己养母鸡、下鸡蛋。”

　　为了尽快让部队用上中国人自己生产的导弹，于本水和同事们星夜兼程、艰苦奋斗，在1964年研制出了中国第一代防空导弹红旗1号。

　　1980年前后，发达国家的空系逐渐从高空向低空转移，国防部第二研究院承接了研制我国超低空导弹武器的目标。

　　于本水“二次创业”，担任课题组组长，和红旗1号、2号、3号高空导弹不同，这次着手研制的红旗7号导弹主要打击低空目标，“最低高度是50米，从用雷达发现目标，飞到你头顶上，1分钟的时间必须把目标打掉。”

　　除了打赢时间，于本水说，红旗7号导弹还具备设备小型化、填装密度高等特点，这对于导弹的设计结构和工艺技术来说又是巨大突破。

　　最终经过8年的努力，1990年12月，红旗7号导弹设计定型，装备了空军和陆军，成为国家低空防御的重要力量，标志着我国已经完全掌握了第二代防空导弹武器系统的研发技术。1992年，红旗7号获得国家科学技术进步奖特等奖。

　　在“红旗讲堂”，于本水就“当代航天青年与老一辈航天人相比多了什么、少了什么？”“建设航天强国还需要什么？”两个问题谈了自己的观点，在他看来，当代青年有“三长一短”。

　　“一长”是当代航天青年能熟练利用计算机等科研手段，大大缩减了科研时间；“二长”是当代航天青年相比老一辈航天人，具备更高的外语水平，能更好地学习掌握世界范围内各领域的先进技术；“三长”是当代航天青年的整体精神面貌更为朝气蓬勃、思维更加发散。

　　“有没有短呢？有。”于本水说，“我们那一代，是艰苦奋斗过来的。”这“一短”，指的就是当代航天青年相比老一辈航天人，少了些许艰苦奋斗和朴素求学的精神。

　　他希望当代航天青年能够肩负科技兴军、航天报国的使命，善于创新、勇于创新，老一辈航天人解决了从无到有的问题，新一代的航天青年应注重创新与提高。

　　“既然加入了航天，就要有能克服一切困难、一切阻力的精神，要有不被现实利益所动的顽强意志。”于本水说。

(责编：申佳平、陈键)

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