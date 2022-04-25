马富春

原标题：强化科技育种 抓牢农业“芯片”

近日，习近平总书记在海南省三亚市崖州湾种子实验室考察调研时强调，种子是我国粮食安全的关键。只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全。

种子被誉为农业的“芯片”，是农业高质量发展的关键。作为有着14亿人口的大国，种业关系饭碗，是事关国计民生的“国之大者”。我国有着漫长的育种史，育种事业和数千年中华文明共生相伴。新中国成立以来，以袁隆平为代表的我国老一辈农业科技工作者十年磨一剑，久久为功，在种子研究领域取得重大进展，为我国农业发展作出了巨大贡献，惠泽亿万百姓。

国家要发展、社会要进步，农业是基础。农业要发展，种业则是关键。发展种业，种源就要做到自主可控，种业科技就要自立自强。兰州大学南志标院士领衔的种业科技团队扎根高原20余载，埋头钻研高原育种新领域，培育出既能抗旱又能抗寒的高原牧草种子，经试种推广，产生了良好的经济、生态和社会效益，值得点个大大的赞。

培育适合我国自然地理条件的种子，是助力农牧业高质量发展的根本之策，也是当前我国农牧业发展的重要瓶颈。我国自然地理环境差异大，农业发展制约因素多，尤其是西部地区，农业生产条件薄弱，长期以来，农业发展相对滞后，也深刻影响着社会经济的发展进步。

农业要突破，科技是根本。这在西部地区更有迫切的需求和重大的意义。以做好西部文章为己任，兰州大学科研团队克服严酷的自然环境，依然扎根西部高原，充分发挥了科技的力量，真正把科技育种的大文章写在了高原大地，其培育的种子有力地支撑了青藏高原农牧业发展，大大加快了高寒地区群众脱贫的步伐，为青藏高原生态修复和建设作出了积极贡献，难能可贵。

近些年来，我国种业发展有了很大进步，农业用种安全总体有保障、风险可管控，为粮食和重要农产品稳产保供作出了重要贡献。但从整体上看，我国种业仍面临种质资源保护利用不足、自主创新能力不强等突出问题，种业发展基础仍不牢固，保障种源自主可控比过去任何时候都更加紧迫。

我们期待更多的科技人员心怀“国之大者”，投身种业、建功种业，切实抓牢农业“芯片”，培育更多更好适合中国大地上种植的优良种子，为中华民族伟大复兴贡献更多科技力量。

(责编：申佳平、陈键)