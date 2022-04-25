本报记者 陈海波

原标题：今年计划安排发射任务60余次

24日从国家航天局获悉，我国正着手组建近地小行星防御技术支撑体系，以应对近地小行星撞击地球等威胁。此外，国家航天局公布信息显示，今年计划安排发射任务60余次，如顺利实现将再次刷新全年航天发射次数的纪录。

目前，我国在轨工作的各类卫星超过500颗，广泛服务于经济社会发展。通信卫星为农村及边远地区1.4亿多户家庭提供服务，遥感卫星影像累计分发超亿景，北斗卫星用于大众出行。

“未来五年，我国将建设近地小行星撞击风险应对体系。”国家航天局副局长吴艳华向记者介绍，我国将组织编制近地小天体防御发展规划，开发近地小天体防御仿真推演软件并组织开展基本流程推演，为共同应对近地小行星撞击威胁贡献中国智慧，担负大国责任，与世界各国一起维护地球安全和人类和平发展。

据吴艳华透露，我国争取在“十四五”末期或2025年、2026年，实施一次对某一颗有威胁的近地小行星的抵近观测和就近撞击，就改变它的轨道进行技术实验。

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