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今年计划安排发射任务60余次

本报记者 陈海波
2022年04月25日09:05 | 来源：光明日报
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原标题：今年计划安排发射任务60余次

　　 24日从国家航天局获悉，我国正着手组建近地小行星防御技术支撑体系，以应对近地小行星撞击地球等威胁。此外，国家航天局公布信息显示，今年计划安排发射任务60余次，如顺利实现将再次刷新全年航天发射次数的纪录。

　　 目前，我国在轨工作的各类卫星超过500颗，广泛服务于经济社会发展。通信卫星为农村及边远地区1.4亿多户家庭提供服务，遥感卫星影像累计分发超亿景，北斗卫星用于大众出行。

　　 “未来五年，我国将建设近地小行星撞击风险应对体系。”国家航天局副局长吴艳华向记者介绍，我国将组织编制近地小天体防御发展规划，开发近地小天体防御仿真推演软件并组织开展基本流程推演，为共同应对近地小行星撞击威胁贡献中国智慧，担负大国责任，与世界各国一起维护地球安全和人类和平发展。

　　 据吴艳华透露，我国争取在“十四五”末期或2025年、2026年，实施一次对某一颗有威胁的近地小行星的抵近观测和就近撞击，就改变它的轨道进行技术实验。

(责编：申佳平、陈键)

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　　近日，国家航天局副局长吴艳华表示，我国将着手组建近地小行星防御系统，组织编制近地小行星防御发展规划，开发近地小天体防御仿真推演软件并组织开展基本流程推演。争取在“十四五”末期或者2025年、2026年实施一次对某一颗有威胁的小行星，既进行抵近观测，又实施就近撞击，就改变它轨道进行技术实验，为未来人类真正应对小行星地外天体对地球家园的威胁，作出中国贡献。什么是小行星？小行星对地球有哪些威胁？有哪些方法可以防止小行星撞击地球？这篇文章为您释惑。…
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