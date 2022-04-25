王思北

原标题：中央网信办开展专项行动全链条治理网络暴力

记者24日从中央网信办获悉，为有效防范和解决网络暴力问题，切实保障广大网民合法权益，中央网信办近日部署开展“清朗·网络暴力专项治理行动”，聚焦网络暴力易发多发、社会影响力大的18家网站平台进行全链条治理。

中央网信办有关负责人表示，这次专项行动将通过建立完善监测识别、实时保护、干预处置、溯源追责、宣传曝光等措施开展全链条治理。

其中，明确建立健全识别预警机制，进一步细化网络暴力信息分类标准，强化行为识别和舆情发现，及时预警网络暴力苗头性、倾向性问题。建立健全网络暴力当事人实时保护机制，调整私信功能规则，及时过滤“网暴”内容，强化“一键防护”等应急保护措施，建立快速取证和举报通道，加大弹窗提醒警示力度，加强重点群体救助保护。

中央网信办有关负责人要求，重点网站平台要按照统一部署，结合平台特点进一步细化明确目标要求、工作措施和完成时限，抓好任务落实。中央网信办将组织督导检查，对于落实不力、问题突出的网站平台，采取严厉处置处罚措施。互联网不是法外之地，各网站平台要加强宣传，引导广大网民严格遵守法律法规，尊重社会公德和伦理道德，共同抵制网络暴力行为，坚决防止网民遭受网络暴力侵害。

(责编：申佳平、陈键)