王思成

原标题：期待旅游业带动全球经济复苏

4月21日—22日，世界旅游及旅行理事会（WTTC）第21届全球峰会在菲律宾首都马尼拉举行，以“重新发现旅行”为主题，邀请政府官员、商界领袖、旅游业专家及国际媒体等千余名代表参会，共同探讨新冠肺炎疫情冲击下如何复苏并重振旅游业，并发布《旅游业经济影响报告》，预测未来10年，旅游业将持续带动经济增长和就业。

WTTC全球峰会是旅游业最重要的年度会议之一，也是行业发展的重要平台。此次峰会，重点围绕最新旅游趋势、可持续投资前景、环境保护、旅客信心、国际人员流动等关键问题进行了交流，联合国前秘书长潘基文发表线上讲话，菲律宾旅游部长贝纳德特·普娅特、WTTC总裁兼CEO朱莉娅·辛普森、国际邮轮协会总裁凯利·克莱格海德等参加了会议讨论。

峰会期间，世界旅行和旅游理事会最新经济影响报告（EIR）显示，旅游业将成为全球经济复苏的驱动力。该报告预计2022年至2032年间，旅游业的GDP将以平均每年5.8%的速度增长，超过全球经济2.7%的增长率，达到14.6万亿美元（占全球经济总量的11.3%）。报告还显示，到2023年，全球旅行和旅游业GDP可能达到大流行前的水平，仅比2019年的水平低0.1%。预计到今年年底，该行业对GDP的贡献将大幅增长43.7%，达到近8.4万亿美元，占全球GDP总量的8.5%。与此同时，旅游业就业人数也将增加，预计到2023年将接近2019年的水平。

辛普森表示：“未来10年，旅游业将在全球范围内创造1.26亿个新工作岗位。展望今年和明年，WTTC预测未来将更加光明。2021年全球旅游业已经开始复苏，对GDP的贡献同比增长了21.7%，达到5.8万亿美元，但慢于预期。部分原因是受奥密克戎和德尔塔新毒株的影响。在新冠肺炎疫情暴发前，全球旅游业对GDP的贡献在2019年为10.3%（9.6万亿美元），在大流行达到顶峰时，2020年降至5.3%（近4.8万亿美元）。目前全球旅游业恢复了超过1800万个工作岗位，2021年增长了6.7%。”

此外，WTTC报告还看好亚太地区旅游业复苏，指出亚太地区的旅行和旅游业将大幅反弹，未来10年预计将创造近7700万个新工作岗位。同时，预计该行业对GDP的贡献将在2022年至2032年期间以平均每年8.5%的速度增长，是亚太地区整体经济4%增长率的两倍多。2021年，亚太地区旅游业对GDP的贡献增长了16%，达1.58万亿美元，此前由于新冠肺炎疫情的影响，2020年下降了58.8%；2021年创造的就业岗位也增加了6.2%，占该地区所有就业岗位的8.6%，而前一年则是下降了18.9%。

值得注意的是，峰会还就环境保护及旅游业可持续发展达成了共识。在峰会开幕式上，普娅特指出：“疫情让我们看到了旅游行为和偏好的重大转变，我们要坚持推广再生旅游，呼吁各国及世界组织共商可持续旅游框架，坚定地履行保护环境使命，致力于绿色旅游”。在此基础上，本次WTTC峰会期间，可持续酒店联盟与11家酒店共同制定了《酒店可持续倡议》，旨在帮助酒店参与保护环境，鼓励酒店推广亚麻布再利用、使用绿色清洁产品、拒绝使用塑料吸管、搅拌器和一次性塑料水瓶等。WTTC敦促全球酒店运营商、业主、协会和投资者支持该倡议，并努力通过其协调在未来三年内实施该标准。可持续酒店联盟主席沃尔夫冈·诺伊曼表示，每个行业都必须尽自己的力量，确保地球与人类的未来。

(责编：申佳平、陈键)