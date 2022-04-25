庞无忌

原标题：经济观察：中国钢铁业碳中和不是盲目减产量

中国是世界最大的钢铁生产和消费国。钢铁业也是中国除了电力之外碳排放量最大的行业。作为国民经济重要支撑，中国钢铁行业的碳达峰、碳中和注定不是个简单的过程。

多位专家在日前举办的“2022(第十三届)中国钢铁发展论坛”上表示，钢铁业碳达峰、碳中和是个复杂庞大的系统工程，需要破除三大认知误区。

其一，高质量发展不等于不要发展。

全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民在此间表示，钢铁行业减碳不能仅从行业自身出发，而应从国民经济全局出发，要把握好多重目标的平衡。

他指出，不同目标之间存在层级关系。比如：共享、绿色、开放属于发展的方式，落脚点还是要发展。减碳是发展理念、发展思路、发展方式的重大变革，必须建立在发展的基础上，不能因减碳而削弱生产力。

冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创也表示，对钢铁业来说，减量、低碳、绿色发展不等于不发展，也不意味着短时间内大量关停钢厂或者减产。

中国已经连续26年保持世界钢产量第一。李新创表示，钢铁业也是中国最具全球竞争力的产业之一，不能“自废武功”。

工业和信息化部原材料工业司司长陈克龙也指出，钢铁业在推进高质量发展的过程中，首先需要牢牢把握行业的核心使命。他指出，提供高品质高端的钢铁产品和服务供给，维护产业链、供应链稳定高效运转，是钢铁工业发展的核心使命。如果钢铁供给出现问题，国计民生，国防军工、科技等各领域都会受到重大影响。

因此，他指出，要处理好控产能、控产量和保供给稳增长的关系，要在保障有效供给，满足有效需求的情况下，坚定不移巩固去产能的成果。

其二，需求未降，不能先减产量。

杨伟民表示，在生产与消费之间，要先减消费，再减产量，否则就会带来钢材价格的上升，从而冲击包括建筑、汽车、机械、家电等众多的下游行业。

因为国民经济是一个复杂的、相互关联的系统，他解释说，每一个变量的变化，都会对整体的国民经济平衡带来影响。

中国钢铁工业协会党委书记何文波指出，对于钢铁行业“双碳”目标的实现，要有理性、客观、清醒的认识。中国钢铁工业实现碳中和是一项系统工程，需要根据不同阶段国民经济及钢铁工业自身发展客观需要，综合技术发展状况，科学统筹谋划，分阶段、分步骤，合理有序推进。

业内预计，中长期来看，中国的钢铁消费仍会保持在一个相对较高的水平。李新创指出，“十四五”时期中国钢铁生产消费总体将维持在10亿吨规模的高位水平。

其三，不能单纯依赖某一项技术或工艺。

作为一个系统性工程，钢铁业的低碳发展也不能单纯靠某一项技术或者一窝蜂地以短流程工艺替代长流程。

有的人认为，氢气还原将可能带动工艺流程新的技术革命，实现钢铁行业的低碳转型。但中国工程院院士、原冶金工业部副部长殷瑞钰坦言，假设2040年氢冶金的比例占到8%，2060年占到25%，根据模型计算，它对行业脱碳的贡献率也仅为9%。

以模型来看，除氢冶金外，殷瑞钰表示，未来40年粗钢产量下降对脱碳的贡献率最高，达45%，废钢利用因素(其中，全废钢电炉流程因素约占35%)达到39%，节能、界面技术、智能化等贡献率为7%。钢铁业低碳转型也不能仅靠发展电炉流程。

(责编：申佳平、陈键)