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三部门：到2022年末IPv6活跃用户数达到7亿

2022年04月25日16:36 | 来源：人民网
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人民网北京4月25日电 （记者申佳平）据“网信中国”公众号消息，日前，中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》（以下简称《工作安排》），提出到2022年末，IPv6活跃用户数达到7亿，国内主要商业网站及移动互联网应用IPv6支持率达到85%。

《工作安排》还要求，到2022年末，物联网IPv6连接数达到1.8亿，固定网络IPv6流量占比达到13%，移动网络IPv6流量占比达到45%。网络和应用基础设施承载能力和服务质量持续提升，IPv6网络性能指标与IPv4相当，部分指标优于IPv4。数据中心、内容分发网络、云平台和域名解析系统等应用基础设施深度支持IPv6服务。

同时，新出厂家庭无线路由器全面支持IPv6，并默认开启IPv6地址分配功能。“IPv6+”技术生态体系更加完善，行业融合应用领域持续扩大。县级以上政府门户网站IPv6支持率达到85%，国内主要商业网站及移动互联网应用IPv6支持率达到85%。IPv6网络安全防护能力大幅提升。

据介绍，《工作安排》部署了十个方面重点任务。

一是强化网络承载能力。包括持续优化IPv6网络性能、深化IPv6网络互联互通、探索推动IPv6单栈和SRv6技术现网部署、加快广电网络IPv6升级改造、提升互联网电视（IPTV）业务端到端IPv6支持能力、提升教研网（CERNET2）网络性能和承载能力。

二是提升终端支持能力。包括提升家庭网络终端IPv6支持能力、完善智慧家庭IPv6产业生态、深入推进物联网IPv6规模部署和应用。

三是优化应用设施性能。包括加强云平台IPv6推广应用、提升内容分发网络IPv6流量占比、强化数据中心和域名解析系统IPv6支持能力、开展IPv6端到端贯通质量测试验证。

四是拓展行业融合应用。包括深化中央企业行业系统IPv6改造、提升金融机构IPv6支持能力和创新应用水平、加快工业互联网平台IPv6升级改造、推进农业农村信息化IPv6升级改造、深化社会信息化IPv6改造、推进交通数字化设施IPv6应用、深化水利行业IPv6部署应用、加大自然资源与生态环境信息化IPv6改造力度、推动应急管理业务系统和终端支持IPv6、开展电力企业统一互联网出口IPv6改造升级、推动IPv6在全媒体传播体系应用。

五是加快政务应用改造。包括提升政务服务平台和政务外网IPv6支持能力、拓展政府网站和政务类移动客户端IPv6改造广度和深度。

六是深化商业应用部署。包括推进大型商业应用IPv6放量引流、深入开展商业应用IPv6支持度测评通报、强化应用分发平台和电信业务IPv6入口管理。

七是强化创新生态建设。包括完善“IPv6+”技术产业生态体系、深化IPv6与新技术新应用新场景融合发展、加强新型互联网体系结构创新研究。

八是推动标准规范制定。包括统筹推进IPv6标准制定与实施、实施智能家电领域IPv6支持度认证工作、积极参与下一代互联网国际标准制定。

九是强化安全保障。包括加快IPv6安全关键技术研发和应用、提升IPv6网络安全防护和监测预警能力、加强IPv6网络安全管理和监督检查。

十是加强统筹协调。包括充分发挥深入推进IPv6规模部署和应用统筹协调机制作用、加强IPv6地址规划、扎实开展IPv6技术创新与融合应用试点实施工作、加大IPv6网上宣传推广力度。

(责编：申佳平、高雷)

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