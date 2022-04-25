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中国绿发发布十大“双碳”示范项目

2022年04月25日17:18 | 来源：证券日报网
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原标题：中国绿发发布首批十大“双碳”示范项目

　　 近日，中国绿发正式发布十大“双碳”示范项目，展示了一批具备业界领先地位的零碳、近零碳、低碳项目。

　　 4月份，中国绿发先后与国家发展和改革委员会国际合作中心、中国科学院理化技术研究所、中国建筑科学研究院、中国检验认证集团等绿色低碳科研“国之重器”签署战略协议，合力打造液化空气储能产业平台、绿色低碳科创平台等科技创新平台，着力关键核心技术攻关。此次发布的十大“双碳”示范项目，正是中国绿发聚焦科技攻坚的代表之作。

　　 十大项目覆盖写字楼、住宅、新能源基地、文旅景区、城市空间综合开发等丰富业态，包括5个碳中和示范建筑、1个近零碳示范建筑、1个零碳示范园区以及3个低碳示范园区，通过终端用能清洁化、能源管理智慧化、机电设备节能化、林业碳汇系统化及被动式节能技术的应用实现建筑节能降碳，旨在通过示范项目的引领作用，加快构建现代化绿色产业体系，带动产业链低碳转型升级。

　　 其中，千岛鲁能胜地作为杭州2022年第19届亚运会的赛事举办地，将绿色建筑、零碳建筑标准纳入项目整体规划，通过农光互补光伏电站、景观林业碳汇体系等方式合力打造生态低碳示范园区，入选联合国“生物多样性”100+全球典型案例。

　　 已斩获LEED铂金认证、全国低碳运营卓越级认证等多项殊荣的济南鲁能国际中心，通过铺设省内最大的商业综合体分布式光伏电站、更新楼宇自控系统和搭建能耗监控平台等多种举措，成为国内BRE净零碳建筑。

　　 中国绿发相关负责人表示，中国绿发将以试点示范项目为先导，依托企业自身科研力量和资源平台，推进零碳建设科技研发创新，加快绿色建造工艺与绿色低碳建材推广应用，力争年内取得全新突破性成果，实现更广领域、更高维度的绿色低碳布局，努力当好双碳时代“模范生”。（记者 王丽新）

(责编：曹淼、李源)

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