人民网北京4月25日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年一季度，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势平稳。其中，软件业务收入20060亿元，同比增长11.6%；软件业利润总额2031亿元，同比下降3.9%。中西部地区增势突出。西部地区完成软件业务收入同比增长18.2%，高出全行业整体增速6.6个百分点。

软件业务收入增长情况。（图片来源：工业和信息化部运行监测协调局）

据介绍，一季度软件产品收入5097亿元，同比增长9.8%，增速较1-2月份提高0.8个百分点，占全行业收入的比重为25.4%。其中，工业软件产品收入514亿元，同比增长12.1%；基础软件收入同比增长9.5%。同时，信息技术服务收入13102亿元，同比增长13.7%，高出全行业整体增速2.1个百分点，在全行业收入中占比为65.3%。其中，云计算、大数据服务共实现收入2052亿元，同比增长10.4%，占信息技术服务收入的比重为15.7%；集成电路设计收入538亿元，同比增长17.2%；电子商务平台技术服务收入1916亿元，同比增长19.7%；工业互联网平台服务收入同比增长17.4%。

从地域来看，一季度，东部地区完成软件业务收入16565亿元，同比增长10.7%，增速较1-2月份回落0.1个百分点；中部地区完成软件业务收入666亿元，同比增长14.7%，高出全行业整体增速3.1个百分点；西部地区完成软件业务收入2472亿元，同比增长18.2%，高出全行业整体增速6.6个百分点；东北地区完成软件业务收入356亿元，同比增长2.4%，增速较1-2月份回落4.4个百分点。四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为82.6%、3.3%、12.3%和1.8%。

2022年一季度软件业分地区收入增长情况。（图片来源：工业和信息化部运行监测协调局）

同时，主要软件大省业务收入占比小幅下降。一季度，软件业务收入居前5名的省份中，北京市、广东省、江苏省、浙江省、上海市软件收入分别为4395亿元、3785亿元、2806亿元、1726亿元和1648亿元，分别增长13.2%、6.1%、10.5%、5.4%和17.6%，五省(市)合计软件业务收入14360亿元，占全国比重为71.6%，占比较去年同期回落0.8个百分点。

此外，中心城市软件业务收入增长放缓，利润总额仍呈负增长。一季度，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入10397亿元，同比增长8.3%，增速较1-2月份回落0.7个百分点，占全国软件业务收入比重为51.8%，较去年同期回落1.6个百分点。其中，宁波市、济南市、厦门市、西安市、广州市、大连市、武汉市和青岛市8个城市软件业务收入增速超过全行业整体增速。实现利润总额1087亿元，同比下降11.9%。

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