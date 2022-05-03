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一季度全国新设市场主体637.9万户（新数据 新看点）

新设企业产业结构持续优化

2022年05月03日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月2日电  （记者林丽鹂）记者从国家市场监督管理总局获悉：一季度，全国新设市场主体637.9万户，同比增长7.5%。3月1日起《中华人民共和国市场主体登记管理条例》正式施行，3月当月全国新设市场主体295.0万户，同比增长19.3%。

　　国家市场监督管理总局相关负责人分析，在宏观政策发力和市场主体努力的共同作用下，一季度我国市场主体展现出强大韧性，总体保持平稳发展态势，为稳住经济基本盘提供了重要支撑。

　　新设企业产业结构持续优化。一季度，农、林、牧、渔业新设企业同比增长10.6%，农业基础地位继续稳固。科技信息服务业快速发展，其中科学研究和技术服务业新设企业同比增长10.7%，信息传输、软件和信息技术服务业新设企业同比增长8.9%。

　　新增外商投资企业开局稳定。一季度，全国新设外资企业超过1万户，与上年同期基本持平。从行业看，超过七成新设外资企业集中在批发和零售业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，以及信息传输、软件和信息技术服务业。

　　国家市场监督管理总局相关负责人表示，下一步市场监管部门将采取更加精准有效的措施支持市场主体发展，持续激发市场主体活力。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月03日 01 版）
(责编：白宇、胡永秋)

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