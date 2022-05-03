本报海口5月2日电 （记者赵鹏、孙海天）今年一季度，海南外贸实现“开门红”，货物贸易进出口435.1亿元，较去年同期增长65.4%，增速高于全国54.7个百分点，跃居全国首位。

今年以来，海南坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，全面深化改革开放，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港。

强自身，练内功。“一天就办结了6份证书，比以前快多了，还节省了近80万元的成本。”海南宇航顺海运有限公司总经理赵明说。这得益于洋浦经济开发区推出的“多证联办”模式。如今，船舶从上一港口注销到转籍洋浦重新营运，时间缩减一半以上。

作为海南自由贸易港先行区、示范区，洋浦经济开发区积极发挥“中国洋浦港”船籍港的政策优势，大胆创新、先行先试。目前，洋浦港已开通内外贸航线超30条，初步形成内外贸干支线相互支撑的航线网络。一季度，洋浦经济开发区所在的儋州市进出口185.2亿元，外贸总值位列海南各市县第一。

稳优势，促增长。作为离岛免税政策先行先试的窗口企业，中免集团三亚国际免税城增加提货点、开通线上销售、增加保税仓储，以诚信经营、优质服务吸引消费者。自2021年“邮寄送达”政策实施以来，免税购物“邮寄送达”超100万件；自2011年离岛免税政策实施至今，三亚市离岛免税品销售额累计超1000亿元；今年一季度，海南离岛免税店总销售额超150亿元。

走出去、拓空间。今年1月《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，海南抓住机遇促发展。一季度，海南与RCEP成员国贸易占比超三成，对RCEP成员国进出口140.9亿元，增长45.8%。得益于海南自由贸易港建设，海南保税物流贸易保持较快增长。一季度，以保税物流方式进出口117.1亿元，增长47.3%。

海南省商务厅相关负责人表示，海南将继续抓好海南自由贸易港建设总体方案和海南自由贸易港法贯彻落实，把制度集成创新摆在突出位置，确保海南自由贸易港如期封关运作，“推进全方位高水平对外开放，更加有效吸引外商投资”。

《 人民日报 》（ 2022年05月03日 01 版）

(责编：白宇、胡永秋)