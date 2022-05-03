我国启动近年规模最大的珠峰科考
2022年05月03日05:23 | 来源：人民网－人民日报
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图为珠峰登山大本营（5月1日摄，无人机照片）。
本报拉萨5月2日电 （记者申琳）“巅峰使命2022——珠峰极高海拔地区综合科学考察研究”正在西藏珠峰地区开展。第二次青藏科考队联合西藏登山队实施此次科考。本次科考组织了5支科考分队的270余名科考队员参加，是第二次青藏科考自2017年启动以来参加科考队员最多、采用的仪器设备最先进的综合性科考。
《 人民日报 》（ 2022年05月03日 04 版）
(责编：白宇、胡永秋)
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