本报记者 王俊岭 孔德晨

习近平总书记指出，制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重，建设社会主义现代化强国、发展壮大实体经济，都离不开制造业，要在推动产业优化升级上继续下功夫。

国家统计局数据显示，今年一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%；全国规模以上工业企业实现利润总额19555.7亿元，同比增长8.5%；新能源汽车、太阳能电池、工业机器人产量分别增长140.8%、24.3%、10.2%。工业经济实现平稳开局、稳中有进，为国民经济延续恢复发展态势提供了坚强支撑。

工业经济展现的韧性也再次证明一个事实：中国经济长期向好的基本面没有改变，经济持续恢复态势没有改变，发展潜力大、韧性足、空间广的特点也没有改变。

逆水行舟，成绩来之不易

一季度，中国工业经济交出了一份来之不易的成绩单。

看总体，关键指标运行平稳。一季度，全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于去年四季度2.6个百分点，呈现逐季回升的良好态势；制造业投资同比增长15.6%，支撑工业效果明显；规模以上工业企业出口交货值同比增长14.4%，已经连续一年保持两位数增长；规模以上中小工业企业增加值同比增长7.8%，高于整体工业1.3个百分点。

看结构，产业升级脚步加快。一季度，全国规模以上高技术制造业增加值同比增长14.2%，新动能增长引擎作用继续显现。其中，航空、航天器及设备制造业增长22.4%；电子及通信设备制造业增长15.7%；医药制造业继续保持11.8%的两位数增长。同时，多晶硅、光伏电池、单晶硅、工业机器人等高技术产品产量均保持两位数以上较快增长。

看效益，企业利润有所改善。一季度，全国规模以上工业企业利润同比增长8.5%，部分装备制造行业利润增速有所加快。其中，电气机械行业利润增长10.4%，增速较1—2月份加快4.7个百分点；专用设备行业利润增长4.8%，增速加快0.8个百分点；农副食品加工业利润降幅较1—2月份收窄6.5个百分点。

“我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱‘三重压力’在工业领域依然突出，恢复仍不均衡不稳固。3月份受疫情多点散发、地缘政治冲突等不利因素影响，一些指标明显放缓，下行压力进一步加大。”工业和信息化部运行监测协调局局长罗俊杰坦言，尽管如此，中国工业发展依然具有很大的韧性和潜力，支撑工业经济平稳增长的积极因素正在不断积累。

中国宏观经济研究院决策咨询部主任孙学工对本报记者表示，今年一季度，全国工业生产明显回升，增速达到去年下半年以来的新高，成为宏观经济平稳开局的重要支撑力量。从需求侧看，今年一季度全国固定资产投资增速加快，工业品出口在高位上继续保持较高增长，带动了相关产业增长；从供给侧看，减税降费等助企纾困政策加力实施、保供稳价措施的效果显现，此前制约工业生产的缺煤、缺电等问题得到缓解，企业经营总体环境得到改善，生产潜力进一步释放。

锐意进取，发展质量更高

企业的“竞技状态”直接决定着工业发展的“含金量”。今年前两个月，规模以上企业单位工业增加值能耗同比下降7.4%；今年一季度，高技术制造业增加值同比增长14.2%，新建5G基站达到了13.4万个……这些数据的背后，是千千万万家工业企业奋斗的身影。

有的拥抱数字技术，全方位提升生产作业效率。“今年第一季度，我们的产值同比增长超过70%，出口交货量同比增加了一倍多！”谈起业务，浙江省台州市世玩欣玩具有限公司总经理林官军十分满意。他介绍，单纯依靠扩大规模难以适应当前激烈的市场竞争，今年，公司和北京旷视科技有限公司合作完成了工厂的智慧化改造。

“在改造后的新工厂里，以人工智能技术为核心的智慧物流软件平台‘旷视河图’，将仓储空间利用率提升3倍、生产效率提升超过2倍。”旷视科技物流业务事业部负责人徐庆才对本报记者说。

有的深挖管理潜力，确保疫情防控和科研生产“两不误”。“交新船、签新单，忙得很！”中国船舶大船集团党委书记、董事长杨志忠告诉本报记者，今年一季度，企业签订新造船订单数量达26艘，合同金额超过了100亿元人民币。

“百年变局和世纪疫情相互叠加造成的复杂局面，考验着企业的管理能力。为此，我们一方面在各生产环节严格落实好防疫要求，另一方面积极探索建立云谈判、云签约、云交船等模式，最终实现生产经营稳步开局，确保船海业务延续了良好态势。”杨志忠说。

有的发力产业融合，以高技术装备提升春耕效率。湖南省沅江市草尾镇地处八百里洞庭腹地，是国家重要的商品粮生产地。今年春耕季，更多智能化的农机装备投入生产，当地种粮大户周波打开手机就可以查看田间的实时情况，非常方便。

中联重科农机营销负责人韩伟介绍，今年以来，中联重科接连推出了多款针对南方水田作业环境特点设计研发的水田拖拉机、水稻有序抛秧机，以及广泛适用于中原、北方等地区大田作业的动力换挡拖拉机。韩伟说，靠着强大的功能和过硬的品质，这些设备在各大粮食主产区广受欢迎。

众人拾柴，汇聚强大信心

工业企业的稳健发展，离不开各类支持政策的精心呵护。

在中央层面，多项惠企纾困政策接连出台。加大制造业等行业增值税期末留抵退税力度，将科技型中小企业研发费用加计扣除比例从75%提高到100%，出口信用保险机构进一步优化出口信用保险承保和理赔条件……今年以来，从国家发改委、工业和信息化部，到商务部、银保监会，一系列支持工业企业的“政策红包”接连释放，为企业带来了全方位利好。

在地方层面，各种帮扶支持举措纷纷落地。在陕西省，政府对于“揭榜挂帅”完成制造业核心技术攻关的企业或创新联合体提供最高可达1000万元的补贴；在四川省，税务部门通过电子税务局“缓税一键申报”功能确保缓税“红包”精准直抵制造业企业；在江苏省，不少园区针对区域内制造业“产业链条长、就业岗位多”的特点，重点帮扶制造业企业畅通产业链供应链，对冲疫情不利影响……

国家统计局工业统计司副司长江源介绍，国家统计局对全国近11万家规模以上工业企业问卷调查显示，今年一季度，企业对各项优惠政策的满意度环比提高2.7个百分点，同比提高4.0个百分点。在调查的7项政策中，企业对减税降费政策获得感尤为突出，政策满意度为85.8%，环比提高1.7个百分点。此外，创新支持、用电用能保供等政策的满意度也均在七成左右。

政策给力，企业努力，众人拾柴火焰高。面向未来，人们充满信心。

宁波世林集团有限公司发展部经理陈德欢表示，企业主要从事小家电和净水设备的制造和销售，国家支持外贸的举措让企业受益颇多。“在不久前举行的第131届广交会上，我们一天三场直播，签了不少大单。现在，生产订单已排到了7月份，我们有信心更上一层楼！”

中国社科院工业经济研究所研究员周民良在接受本报记者采访时表示，今年以来，我国工业经济不仅延续了去年底以来的恢复态势，并且不少工业企业的“含金量”都进一步提升。

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏说，中国强大的国内市场、完备的产业链和供应链以及企业家创新精神都是助力中国经济行稳致远的有利因素。高技术制造业和装备制造业等快速发展，为中国经济未来的发展打下了基础。

(责编：白宇、胡永秋)