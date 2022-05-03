本报记者 王俊岭

国家统计局服务业调查中心与中国物流与采购联合会4月30日发布的数据显示，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为47.4%，比上月下降2.1个百分点；非制造业商务活动指数为41.9%，比上月下降6.5个百分点；综合PMI产出指数为42.7%，比上月下降6.1个百分点。

多位分析人士预计，随着疫情得到有效控制和政策效应显现，相关指标有望得到改善。

制造业景气下降，高技术制造业相对稳定

4月份中国制造业采购经理指数（PMI）为2020年3月以来最低水平，表明经济下行压力加大。

据国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河介绍，制造业景气水平连续下降有三方面特征：

一是产需两端降幅加大。本轮疫情点多、面广、频发，部分企业减产停产。4月份生产指数和新订单指数分别为44.4%和42.6%，比上月下降5.1和6.2个百分点。同时，4月供应商配送时间指数继续下降，产成品库存指数升至近年高点，不少企业反映物流运输困难加大，上下游相关企业生产经营均受到较大影响。

二是价格指数高位波动。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为64.2%和54.4%，低于上月1.9和2.3个百分点，继续位于近期较高运行水平。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别超过70.0%和60.0%，相关行业原材料采购和产品销售价格持续高位运行，中下游行业成本压力不断加大。

三是部分行业运行相对稳定。虽然制造业景气水平继续下行，但仍有部分行业运行总体平稳，其中保障基本民生的农副食品加工、食品及酒饮料精制茶，以及非金属矿物制品、铁路船舶航空航天设备等行业PMI均高于临界点，且生产经营活动预期指数位于55.0%以上较高景气区间。

“从分项指数和行业PMI变化来看，国内疫情多点散发和国际地缘政治冲突等短期因素的影响仍在持续，对物流和就业冲击较大，原材料价格持续高涨，制造业三重压力加大，中上游行业增速回落明显。不过，高技术制造业和消费品制造业相对稳定，中小型企业稳定性有所巩固。”中国物流信息中心专家文韬表示。

服务业景气回落，建筑业保持扩张

4月份，非制造业商务活动指数为41.9%，低于上月6.5个百分点，非制造业经营活动总体继续放缓。

一方面，服务业景气水平回落幅度加大。国家统计局调查的21个行业中有19个位于收缩区间，其中航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等接触性聚集性行业商务活动指数仍处于低位收缩区间；批发、邮政、金融等行业降至收缩区间，业务总量由升转降。同时，电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务的商务活动指数继续位于扩张区间，保障了经济社会的稳定有序运行。

另一方面，建筑业保持扩张。建筑业商务活动指数为52.7%，低于上月5.4个百分点，仍位于扩张区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为61.0%，连续两个月位于高位景气区间，且新订单指数为52.3%，延续扩张走势。这表明，随着部分重大基础设施建设适度超前，土木工程建筑业保持较快施工进度，对经济社会恢复发展起到一定支撑作用。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在接受本报记者采访时表示，4月份制造业PMI、非制造业商务活动指数等在荣枯线下回落，表明疫情对经济增长的冲击加重，压力不可低估。

“疫情条件下，交通运输、文化旅游等接触性、聚集性活动减少，给相关行业造成一定影响。目前，必须抓紧完善疫情防控和稳增长的一揽子措施，群策群力寻找最优解，及早消除疫情对经济社会发展的冲击。”张立群说。

经济长期向好基本面没有变

面对下行压力，稳增长政策作用备受期待。

国家发改委秘书长赵辰昕表示，近期，受疫情影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出，新的下行压力进一步加大。但是，这种冲击影响是阶段性的、暂时的。

赵辰昕表示，今年宏观政策发力适当靠前，新的组合式税费支持政策加快出台实施，企业综合融资成本总体稳中有降，稳增长合力正在加快形成。同时，重点领域改革累积效应持续显现，进一步激发经济发展的内生动力活力。下一步，有关部门将针对突出困难加大纾困保障力度，着力打通产业链供应链堵点卡点，促进工业经济平稳运行和提质升级，努力实现一、二季度平稳接续。

在张立群看来，尽管面临压力，但也应看到中国经济长期向好的基本面没有改变，经济持续恢复的态势也没有改变。“新冠肺炎疫情发生以来，我国科学防控、精准防控能力随疫情特点变化而不断总结完善，正在形成一套有效的、符合实际的防控措施，对维护正常的经济社会活动提供更好保障。同时，今年以来各地区各部门纷纷推出有利于经济稳定的政策，政策实施力度和实际效果也进一步加大。”他说。

业内人士普遍认为，进入5月份后，在稳交通物流政策的支持下，企业生产有望快速恢复至正常水平；在全力扩大国内需求政策的支持下，企业订单有望复苏反弹。未来，随着稳增长政策的细化落实，相关指标将逐步反弹。

(责编：白宇、胡永秋)