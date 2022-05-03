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4380处大中型灌区已灌溉耕地1.86亿亩

2022年05月03日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月2日电　（记者王浩）目前正值春灌关键期、高峰期，水利部全力做好春灌供水，夯实夏粮丰收基础。据统计，截至4月28日，全国已有4380处大中型灌区开始春灌，累计供水超256亿立方米，灌溉耕地面积达1.86亿亩。

　　水利部门最大程度保障农业生产用水需求，继续强化供水保障，充分挖掘水利工程的调蓄能力和供水潜力，采取多蓄、多引、多提、多拦等综合措施，努力增加可供水量。灌区管理单位加强对泵站、渠系等工程设施的巡查看护，确保灌排体系输水顺畅。在灌溉用水管理上，各级水利部门密切跟踪春灌用水需求变化，统一调配地表水、地下水、本地水和外来水等各种水源，合理制定灌溉供水计划，加强水量调度，维护灌溉秩序，指导农民加强田间管理，确保灌溉正常开展。

　　据了解，经过多年努力，全国已建成大中型灌区7000多处。大中型灌区已成为国家粮食和重要农产品生产的主阵地，粮食单产高于全国平均水平，产量约占全国总量的一半。今年，水利部加快推进大中型灌区建设与管理，针对农作物生长、汛期防洪、气候变化等，立足于早动手、早开工、早完工，确保年底前大型灌区改造项目完成中央投资90%以上、中型灌区改造项目完成中央投资80%以上的目标任务。

(责编：白宇、胡永秋)

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