我国煤层气开发利用规模快速增长
2022年05月03日05:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
本报北京5月1日电 （记者廖睿灵）煤层气俗称“煤矿瓦斯”。加快煤层气的开发利用，是保障煤矿安全生产、增加清洁能源供应的有效途径。在国家能源局4月29日召开的新闻发布会上，国家能源局煤炭司副司长刘涛介绍，全国煤层气预测资源量约26万亿立方米，其中已累计探明地质储量8039亿立方米。煤层气开发利用规模实现快速增长，成为补充天然气供应的区域性气源。
目前，全国累计施工各类煤层气井2万余口。今年一季度，全国煤层气产量达到23亿立方米，同比增长约20.8%，约占天然气国内供应量的4.1%。2021年至2022年取暖季，煤层气日均供应量达到2360万立方米。
国家能源局组织有关地区和重点企业研究编制了《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用方案》，提出2025年全国煤层气开发利用量达到100亿立方米的发展目标，明确了“十四五”期间煤层气产业规划布局和重点任务。目前该方案已印发实施。刘涛表示，下一步，国家能源局将会同有关部门，通过加强勘探开发技术攻关，提升煤层气单井产量和开发效率；健全完善开发扶持政策，引导金融机构积极运用支持煤炭清洁高效利用再贷款工具，加大煤层气项目融资支持。
(责编：白宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：切实做好农村公路阻断问题排查 保障农村公路“微循环”畅通
- 人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰）近日，交通运输部发布了《关于做好农村公路阻断问题排查整治 切实保障“微循环”畅通工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》旨在切实做好农村公路阻断问题排查，及时推动解决相关问题，保障农村公路“微循环”畅通。 《通知》提出，各省级交通运输主管部门在省级物流保通保畅工作领导小组领导下，重点围绕影响农村公路“微循环”畅通的防疫检查点设置、因疫情防控阻断或挖断的农村公路点位、因疫情防控要求影响车辆通行的村庄等，组织地市和县区级交通运输主管部门开展集中排查，及时、准确进行数据汇总，持续跟踪监测问题发展和变化情况。…
相关新闻
- 评论
- 关注