本报北京5月1日电 （记者廖睿灵）煤层气俗称“煤矿瓦斯”。加快煤层气的开发利用，是保障煤矿安全生产、增加清洁能源供应的有效途径。在国家能源局4月29日召开的新闻发布会上，国家能源局煤炭司副司长刘涛介绍，全国煤层气预测资源量约26万亿立方米，其中已累计探明地质储量8039亿立方米。煤层气开发利用规模实现快速增长，成为补充天然气供应的区域性气源。

目前，全国累计施工各类煤层气井2万余口。今年一季度，全国煤层气产量达到23亿立方米，同比增长约20.8%，约占天然气国内供应量的4.1%。2021年至2022年取暖季，煤层气日均供应量达到2360万立方米。

国家能源局组织有关地区和重点企业研究编制了《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用方案》，提出2025年全国煤层气开发利用量达到100亿立方米的发展目标，明确了“十四五”期间煤层气产业规划布局和重点任务。目前该方案已印发实施。刘涛表示，下一步，国家能源局将会同有关部门，通过加强勘探开发技术攻关，提升煤层气单井产量和开发效率；健全完善开发扶持政策，引导金融机构积极运用支持煤炭清洁高效利用再贷款工具，加大煤层气项目融资支持。

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