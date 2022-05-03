本报北京5月2日电 （记者王俊岭）记者今天从中国广核集团了解到，5月2日13时42分，随着并网指令的发出，辽宁红沿河核电站6号机组首次并网成功。这标志着红沿河核电站6号机组具备发电能力，向着商业运行目标又迈出了关键一步。

并网过程中，红沿河核电站6号机组各项参数正常稳定，机组状态良好。后续，有关单位将按计划执行一系列试验，进一步验证机组具备商业运行条件的各种性能，推动实现红沿河核电6号机组高质量投产。

据介绍，作为中国东北地区第一座核电站及最大的能源投资项目，红沿河核电站共建设6台核电机组。其中，5、6号机组均采用中国广核集团ACPR1000技术，配备了非能动应急高位冷却水源系统等三大非能动系统，实施了二次侧临时补水、移动式应急电源等多项技术改进，具备三代核电主要技术特征，安全水平进一步提高。

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