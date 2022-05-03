本报记者 孔德晨

宋 博制图（新华社发）

宋 博制图（新华社发）

同比增长25.6%——商务部近日发布的数据显示，一季度，全国实际使用外资金额3798.7亿元，实现“开门稳”。

在去年中国引资规模创历史新高的高基数上，叠加近期国内多地散发疫情影响，这样的成绩来之不易，再次印证外商对投资中国有信心。多位外资企业负责人表示，中国经济良好的基本面和丰富的政策工具箱，给了企业继续深耕中国市场、加大业务布局力度的底气。展望未来，中国仍是全球投资者的主要“避风港”。

利用外资质量更高、更加均衡

近日，为应对部分地区疫情，博西家电在部分工厂启动闭环生产管理模式，有序复工复产。

“在相关政府部门的大力支持和协调下，我们取得了车辆通行证，实施货车司机闭环管理，全力保障供应链的稳定运行，保证了业务持续运营和订单及时交付。”博西家电有关负责人告诉记者，2021财年，博西家电在中国市场的营收增长了17%，助力集团的营收业绩再创新高。“中国市场是博西家电在亚非地区营收占比最大的市场。”该负责人说。

“疫情的不确定性为我们带来了巨大挑战，但帝亚吉欧对中国战胜疫情有信心，对企业持续发展有信心。”帝亚吉欧中国董事总经理艾恩华对记者表示，企业积极参与到疫情防控的工作中，在关注员工健康的同时，努力推动行业发展。“帝亚吉欧耕耘中国市场20年，实现了本土业务的稳健增长。过去5年，中国已发展为帝亚吉欧集团全球三大战略市场之一。”艾恩华说。

持续深耕、加大投入，今年一季度中国利用外资的亮眼数据正是博西家电等外企对中国市场充满信心的真实写照。

不仅利用外资总量在增长，结构也在优化，质量更高、更加均衡。

对外经贸大学副校长洪俊杰对本报记者分析说，高技术产业引资增长较快是当前中国利用外资的鲜明特点。数据显示，一季度中国高技术产业实际使用外资1328.3亿元人民币，同比增长52.9%。其中，高技术制造业增长35.7%，高技术服务业增长57.8%。“这体现了中国在构建创新型国家、科技自立自强的大背景下，国内高技术产业对外资具有很强的吸引力。”洪俊杰说。

从地区看，中部地区引资增长较快。一季度，中国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长23.4%、60.7%和21.9%，全国有21个省（区、市）实际使用外资实现了两位数以上增长。“以往吸引外资较多的是东部地区，现在中部地区尤其是一些省会城市经济活跃程度高，对外资的吸引力越来越强。”洪俊杰说，“这是一个非常积极的信号，说明中国引资地区梯队发展更趋均衡，潜力巨大。”

“值得注意的是，一季度使用外资数据在去年较高的基数之上，仍然实现了两位数的高增长。在全球经济遭遇逆全球化、世纪疫情以及地缘政治冲突等外部冲击下，叠加近期国内疫情影响，这个成绩显得尤为不易。”洪俊杰认为，“这体现出中国经济基本面仍然向好，市场较为平稳，外资看好中国市场的成长性、中国长期稳定发展的经济前景和市场潜力。”

“这些举措坚定了我们继续投资中国的信心”

记者在采访中发现，尽管疫情对部分地区的外资企业生产运行造成影响，但众多外企仍坚持在华发展。这份吸引力从何而来？

良好的基本面坚定了外资企业深耕中国的决心。“今年中国经济增长目标设定在5.5%左右，仍远远高于主要经济体可能的增速，中国经济整体发展的基本面良好，使得外资企业对在中国发展更有信心。”洪俊杰认为，中国疫情防控举措卓有成效，也给予了外资企业生产经营较好保障。

高技术产业催生新的增长点，为外资企业开拓更广阔的市场前景。“今年再投资1个亿！”德国卡赫有关负责人告诉本报记者，在全球经济充满种种不确定因素的背景下，卡赫在中国市场的业务依然实现了快速增长。“基于此，我们在苏州工业园区的核心地带打造全球首个高科技研发中心，进一步扎根中国。”该负责人表示，研发和创新是卡赫实现可持续发展的动力，也是其近年来在华发展的重心所在。占地1.3万平方米、主打大数据和人工智能等高科技的全球研发中心，不仅是卡赫对全新增长模式的又一次探索，也是其对中国经济和市场充满信心的最好证明。

不断升级的国内消费需求增强了对外资的吸引力。日前，全球肉类企业巨头泰森食品针对中国市场推出了多款口味创新的卤味零食。该企业负责人表示，凭借其创新的制作方式和独特的口感，这一系列新品获得了消费者青睐，销售额非常可观。“中国消费者期待更加多样化的优质商品，这为我们提供了大量的市场机会。”

持续改善的营商环境为外企释放更多政策红利。“近年来，税收优惠等一系列惠企政策的推行落实以及对知识产权保护的不断强化等，使我们明显感受到中国营商环境在不断改善。”德国卡赫有关负责人表示，伴随互联网技术在政务方面的发展，面对疫情反复，政府部门推行的“不见面审批”模式突破了时空限制，解放了人力物力，为企业提供了极大便利。“这些举措坚定了我们继续投资中国的决心。”该负责人说。

中国人民大学法学院教授叶林对本报记者表示，去年以来，中国推出一连串稳外资政策，包括进一步缩减外资准入负面清单、持续优化营商环境等，加大了对外开放力度，增强了对外资的吸引力。近日发布的《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2021）》显示，2021年，国外申请人在华取得发明专利授权11万件，同比增长23%；商标注册19.4万件，同比增长5.2%。

“中国已连续两年成为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一，这说明我们在这方面取得的成就有目共睹，也是外资企业敢来、愿意来中国的底气所在。”叶林说。

“与中国产业伙伴共筑未来”

近期，国内疫情多点频发，全球经济形势仍然具有不确定性，部分外资企业也受到影响，有的企业跨区跨境人员流动遇到一定阻碍，有的企业资金和物流出现了难题。

商务部发言人束珏婷表示，中国政府对此高度重视，在外贸外资协调机制下，设立重点外资项目工作专班，商务部会同有关部门和地方积极采取措施，帮助企业解决可能面临的困难和问题，特别是帮助疫情重点地区的外资企业，协调解决复工复产、人员入境、物流运输等方面的具体问题。

各地也在千方百计、因势利导“稳外资”。外商洽谈线下会面的方式受阻，山东创新招商方式，打造“山东与世界500强连线”系列活动，招商引资“不断链”、服务企业“不断线”，今年前两个月，山东实际使用外资32.9亿美元，同比增长45.6%。浙江开展产业链精准招商，引“强”和引资同步推进，吸引高质量外资项目，其中，已落地温州的美国强生“眼视科创新链”项目，正吸引相关眼科产业落户；落地杭州的阿斯利康区域总部，将吸引一批医药产业关联企业。广东省鼓励金融机构积极对接外资企业需求，提升外资企业跨境金融服务水平，2021年以来，国开行等8家银行机构向广东重点外资企业（项目）发放贷款超过3000亿元，今年前两个月，广东制造业和高技术产业实际利用外资高速增长，分别同比增长68.4%、55.6%。

外资企业对中国市场预期普遍良好，表示将持续加码中国。

博西家电有关负责人对中国经济的韧性和中国市场的未来充满信心。“伴随着中国不断推动全面深化改革向广度和深度进军，我们深切地感受到中国的投资环境自由度越来越高，对外资开放的领域越来越多，利好政策法规不断出台。”该负责人说。

“中国正值低碳转型的关键时期，数字化转型不断加速。如何实现转型升级与可持续发展并举，已成为企业的‘必答题’，这正是施耐德电气的使命与技术专长所在。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正对记者说，“我们将继续强化在中国的布局，未来，我们还将依托落地中国的全球绿色设计中心，持续加强绿色创新能力，与中国产业伙伴共筑可持续的未来。”

(责编：白宇、胡永秋)