李月娥

尽管受到疫情反复等不利因素冲击，中国今年第一季度实际使用外资仍同比增长25.6%，延续两位数高增长。纵观全球，坚定不移扩大开放的决心，完善的工业体系与潜力巨大的市场，持续优化的营商环境与创新创业的氛围，奠定中国经济长期向好的基础，也成为外商投资中国、赢得未来的信心之源。

一以贯之的开放政策与发展决心稳定了外商投资中国的预期，投资中国很安全。当前经济逆全球化以及单边主义、保护主义倾向加剧，而俄乌冲突带来的不确定性与复杂性，使得投资者更加注重规避风险。中国坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，2020年1月1日实施的《中华人民共和国外商投资法》营造了法治化、国际化、便利化营商环境，给予外商合法权益的法治保障，彰显了中国进一步扩大对外开放的决心。

健全的工业体系与巨大的市场提高了外商投资经营生产的稳定性，投资中国很可靠。中国工业拥有41个大类、207个中类、666个小类，是世界上工业体系最健全的国家，在全球产业链、供应链中具有“稳定器”和“压舱石”的作用。不仅工业体系健全，中国还拥有素质较高、数量规模庞大的产业工人，高技能人才超过5000万，比较优势显著，在2021年联合国工业发展组织发布的“全球制造业竞争力指数”中，中国位居第二。同时，中国拥有14亿多人口和超过4亿的中等收入群体，是世界第一大消费市场。前不久，英国智库伦敦国际战略研究所大卫·拉米雷斯在其《新冠疫情：全球贸易和疫后供应链》一文中判断，疫情后，可靠性将取代低成本，成为供应链管理的主要目标。中国则以其独特优势赢得了外商投资的“信任票”。

高质量发展以及营商环境持续优化为外商投资提供了更多机遇，投资中国可持续。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。对外资企业而言，这意味着市场机会的增长。具有技术优势的外资企业更能在中国产业转型升级、新动能培育发展中发挥技术优势，分享市场红利。有品牌优势、产品质量优势的外商机构与中国消费市场升级也更具契合性。与此同时，中国致力于构建市场化、法治化、国际化的营商环境，持续深化“放管服”改革。今年4月10日，中国发布了《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，对市场基础制度规则统一、市场设施高标准联通、统一的要素和资源市场、商品和服务市场高水平统一、市场监管公平统一等提出明确要求和部署。全国统一大市场的发展将促进产业业态不断优化，有效消除市场壁垒与行政壁垒，降低外商投资的交易成本，进一步提高便利性。

鼓励外商投资的政策支持与创新创业良好氛围为外资注入活力，投资中国很舒心。中国对吸引外资高度重视，各地制定出台了系统性的支持鼓励政策，涵盖土地、人才、财税等各方面。一站式外商投资服务平台，大大提高了外商投资的工作效率。中国城市化建设水平越来越高，开放程度也越来越高，北京、上海、广州、深圳、青岛等现代化国际大都市不断涌现，这也使得外资企业更容易融入中国。中国持续开展“大众创业、万众创新”活动，全社会充满创新创业活力，尤其是中国每年千万人左右的高校毕业生，彰显了勃勃生机。这也为外商投资的业务开展提供了良好的环境氛围。

（作者为齐鲁工业大学教授）

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