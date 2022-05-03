【晒晒咱的国之重器(26)】

2017年5月5日14时许，上海浦东国际机场，世界的目光聚焦于此。

引擎轰鸣、启动滑行，机头昂起、直插云霄，鲲鹏振翅、一飞冲天……

15时19分，伴随着飞机发动机渐近的轰鸣和人群中激情如火的欢呼，一架后机身被天空蓝色与大地绿色包裹着的客机舒展双翼，稳稳地降落在上海浦东国际机场第四跑道上。

一个历史性的时刻就此定格。中国自主研制的C919大型客机首飞成功！

历经多年设计研发，国产中程干线客机终于破茧成蝶，翱翔蓝天。

从此，万里碧空，多了一款属于中国的完全按照世界先进标准研制的大型客机！这是我国大型客机项目取得的重大突破。

为什么取名C919？

它的全称是“COMAC919”（飞机主制造商中国商飞公司的英文名称简写）。“C”是“COMAC”的第一个字母，也是中国的英文名称“CHINA”的首字母；第一个“9”，寓意经久不衰、持久耐用；“19”则代表最大载客量为190座。合起来，就代表着中国一款持久耐用的190座民用客机。

从1970年我国自主研制的“运十”飞机立项，到2017年C919首飞成功，历经47个春秋，中国人的“大飞机梦”终于成真。

飞机设计有多难？在“运十”飞机副总设计师程不时看来，研制飞机，就犹如谱写一首自己的歌。而C919并非循着前人的曲子填词，而是重新根据需求创作新曲。

2008年中国商飞公司成立后，从初步设计到详细设计再到机体制造，C919走过了7个年头。2000多份机翼图纸，机头、机身、机翼、翼吊发动机等一体化设计，近200项专利申请，拥有完全自主知识产权的干线飞机C919，全部设计均由中国人自己的团队自主完成。

“大飞机是我们建设创新型国家的一个标志性工程，也是一个国家装备制造业的标志。”中国工程院院士、C919大型客机首飞放飞评审会评审委员会主任张彦仲说，“C919大飞机的研制，不仅仅是一个飞机本身，它可以带动材料、装备制造、电子系统、信息等一系列产业的发展。”

的确，在C919研制过程中，我国大型客机技术创新体系逐步形成，吸引和带动了多所高等院校和多家企业参与大型客机项目研制——5个大类、20个专业、6000多项民用飞机技术，C919的设计研制，带动了我国技术、材料、工艺的群体性突破。

C919有何骄人之处？与同类型飞机相比，它在安全性、经济性、环保性、舒适性方面特色突出——

“采用先进的气动设计，气动阻力比同类型飞机小”；

“安全性大家最关心。它完全按照国际适航标准设计，确保了安全性”；

“与同类型150座级飞机相比，经济性能更好，因采用了先进的动力系统，它排放的尾气和噪声，比现有飞机要低50%以上。”张彦仲如数家珍。

“大飞机创造了一个大时代。”中国民用飞机设计专家、中国商飞公司专家咨询组成员吴兴世说。完成立项论证、可行性论证、预发展阶段工作，转入工程发展阶段，C919，正迎来蓬勃发展的春天。

（本报记者 张亚雄）

(责编：白宇、胡永秋)