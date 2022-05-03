中新网杭州5月2日电(郭其钰)从浙江杭州市区出发约70公里，即到达杭州市桐庐县芦茨村。春日里，富春江畔的芦茨村分外秀美，一排排民宿面向绿水、背靠青山，与田园乡村融为一体。

今年“五一”假期期间，鉴于当前疫情形势，市内游、近郊游成为大多民众的出游选择。作为浙江首个乡村慢生活体验区，芦茨村吸引了一批批来自周边城市的游客。

布置房间、更新菜单……早在“五一”假期前，芦茨村“凤仙阁”的老板章梁雄已经在做准备。“近期受疫情影响，客人相对较少。我们正好利用这段时间可以做足准备，为游客提供更优质的服务。”在他看来，短暂的休整是为了更好地积蓄能量。

今年42岁的章梁雄，是芦茨村返乡开民宿的代表之一。近年来，他和家人一边经营一边享受天伦之乐，他直言说：“靠着绿水青山，在家门口就能赚钱，真的很好。”

早些年，芦茨村因位置偏僻，村民“靠山吃山”，通过砍树卖木材维持温饱。随着村庄环境整治提升，芦茨村依托富春江发展起了乡村旅游业。

风景变“钱景”，美了乡村，富了村民，也吸引越来越多城里人走进乡村，真正将美丽环境转化为“美丽经济”。原乡芦茨民宿老板尹明海就是一位来自湖南的投资人，他坦言：“当初只是偶然前来游玩，没想到一眼就被这里的绿水青山所吸引，当即决定留下创业。”

“环境好了，游客多了，收入增加了，村民们越来越认识到绿水青山就是金山银山，也更加积极地参与到生态环境保护中。”芦茨村党委书记、村委会主任方祖春告诉记者，在大力发展经济的同时，村民们还自发整修河道、养护山林，当地通过美丽庭院家家建、截污纳管户户清、垃圾分类日日净等方式，促使美丽生态实现了从“一时美”向“长期美”的转变。

随着全域发展旅游业，芦茨村还创设了“芦茨红”党建品牌，通过组建“芦茨红警务室”“芦茨红微法庭”“芦茨红消防站”等一系列特色党建阵地，增强基层治理力量，确保“小事不出网格、大事不出村庄”，营造平安和谐的旅游经营环境。

有了美丽，有了和谐，“未来乡村”如何更“聪明”？借势浙江数字化改革东风，芦茨村率先建成了浙江首个村级“民宿智脑”数字治理系统，将核心业态和村民共治以“一张图”的形式赋能联通。

“吃喝玩乐，只要点点手指，就能得到想要的旅游信息，太方便了。”在芦茨村，随处可见“民宿智脑——芦茨慢生活”小程序二维码。来自杭州市区的游客刘女士扫码之后，停车、民宿餐饮预定、线路推荐、景点讲解等一应俱全的服务让其连声夸赞。

“自从有了‘民宿智脑’，村里的民宿业发展如虎添翼。”方祖春说，该平台通过大数据、云计算、人工智能、物联网等技术赋能乡村发展，实现全村民宿的高效管理、贴心服务、精准营销，数字化的“小民宿”闯出了共同富裕的“大产业”。

据统计，2021年芦茨村民宿达180余家，形成了大众民宿产业集群、白云源景区民宿产业集群和青龙坞艺术谷区，旅游经营收入1.96亿元，游客接待量139万人次，村集体收入182万元，村民人均可支配收入达到了8万元。

“宿”在乡村，看山望水寄乡愁。今年“五一”前夕，浙江多地文旅部门推出消费券、免票游、半价游等优惠措施助力本地游市场，既让消费回暖不断线，又让诗和远方触手可及。

(责编：王仁宏、陈键)