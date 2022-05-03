今年以来，尽管受到新冠肺炎疫情冲击，我国家电市场韧性强、潜力大的特点不改。

日前，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，提出大力发展绿色消费、充分挖掘县乡消费潜力等举措。“政策引导和基本需求驱动，有望给‘五一’家电市场增添一抹亮色。”奥维云网厨卫大数据事业部研究总监刘冀元表示，随着疫情影响逐步得到控制，促消费政策措施落地见效，加上电商高效率、多触点发力，后期家电市场或出现“小爆发式”增长。

消费券拉动销售

“五一”假期第一天，北京市东城区居民王京豫和爱人持48小时内核酸检测阴性证明，进入北京苏宁易购联想桥店选购家电。“买冰箱就买容量大、不占地的，节能很重要。”王京豫介绍，自己家是60平方米的一居室，添置家电要少而精。

经过精心挑选，王京豫夫妇购买了自由嵌入式冰箱和洗烘一体机各一台，均为一级能效产品。其中，冰箱总容积500升，还具有控氧保鲜功能。由于有北京绿色节能消费券和促销优惠，他们此次购买省了2200元。

根据北京市发布的促进绿色节能消费政策，今年4月份至9月份，面向在京消费者发放绿色节能消费券，鼓励消费者购买使用绿色节能商品，消费券适用商品包括电视机、空调、电冰箱、洗衣机、笔记本电脑、平板电脑等20类。

“目前，消费者通过苏宁易购APP领取的北京绿色节能消费券达12.48万张，拉动家电销售3500万元。”北京苏宁易购市场总监陆福燕告诉记者，4月份以来，北京苏宁易购高能效空调和冰箱、冰柜销售表现抢眼，同比增幅达180%。

从厂商反馈看，受疫情影响，部分地区居民对食物存储的需求增加，带动了冰箱、冰柜销售行情。4月末，海信冰箱公司冰冷产品销售数据较4月初有明显增长。海信冰箱公司有关负责人表示，企业加大了大容量冰箱、家用冷柜的生产供应，并强化技术升级和研发。新推出的容声健康养鲜的WILL SPACE超空间冰箱，内壁厚度仅为33毫米，相较普通冰箱内部空间更大，发泡料用量大幅减少，减排效果明显。

新品类快速增长

当前，疫情防控常态化，门店人流减少，家电厂商积极开展营销创新，通过线上线下融合方式拓市场，更高效链接用户，促成转化。

“五一”之际，老板电器在线上举办了大型直播活动，企业高管携明星体验官上阵促销。经过前期大范围营销推广及各网点组织，直播活动全网累计曝光量6458.8万，观看人数62.6万，消费者预订近4万单。其中，洗碗机逾1万单。老板电器CMO叶丹芃表示，目前，国内厨电品牌都很重视洗碗机、集成灶等新兴品类的发展，研发投入不断加大，产品创新步伐加快，使得新品类的需求越来越旺盛。公司要以更全的品类、更好的产品满足各层级消费者对高品质厨房生活的需求。

相对于家电大盘承压运行，新兴品类销售则保持快速增长势头。奥维云网推总数据显示，今年一季度洗碗机零售额同比增长20.6%，二季度零售额预计同比增长23%。“五一”期间，干衣机零售额预计同比增长55%。

“我国洗碗机渗透率现约为2台/百户，远低于日本、意大利等国家，长远看市场仍有很大成长空间。”刘冀元表示，人们对美好生活的向往，对家电提出了新需求，细分市场商机不断涌现。随着使用场景的拓展，阳台场景有干衣机，厨房场景有集成灶、洗碗机，客厅场景有投影机等。

以旧换新潜力大

趁着“五一”促销节点，郑州市金水区居民王康进到当地一家卖场选购家电。“我家电器用了多年，趁着家电以旧换新补贴，想把冰箱、洗衣机、空调换一下。”王康进说，自己住的是老房子，对家电尺寸位置有较大限制，商家还提前派出家装设计师上门进行测量。

今年3月份起，郑州市推出家电以旧换新活动，即按照购买单件新家电实际成交价格的20%给予补贴，补贴最高不超过500元/台。以旧换新活动广受消费者欢迎。

当前，我国家电市场销售呈现明显存量转增量特点。中国家用电器服务维修协会预测，今年我国家电市场存量转增量将超50%，这将成消费市场新趋势。

4月26日，“掀起史上更大规模的百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动启动。中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏表示，本次活动将通过家电消费新场景搭建，唤醒消费者家电消费新理念，促进家电产品的汰旧换新。

(责编：王仁宏、陈键)