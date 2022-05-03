光明日报上海5月2日电（记者颜维琦）近日，上海、南京、杭州、宁波、合肥5家长三角地区海关发布联合通告，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，全力保障长三角地区产业链供应链安全畅通，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。具体措施包括以下几方面：

一是在海关总署指导下，建立由上海、南京、杭州、宁波、合肥海关参与的保通保畅协调工作机制。强化跨关区通关疑难问题、应急事件的快速响应和协同处置，统筹保障疫情期间长三角重点企业经上海口岸进出境货物实现快速通关，全力支持复工复产。

二是加速上海口岸货物报关和提离。长三角地区企业的主要进出口业务均可通过国际贸易“单一窗口”和“互联网+海关”在线申报，企业可根据实际情况选择“提前申报”“两步申报”等模式，尽早办理申报手续。海关根据企业申请，积极采用收发货人免于到场查验模式，对于具备查验条件的进出口货物，做到应查尽查。企业可通过国际贸易“单一窗口”及时查询报关单放行状态，加强与报关代理、货运代理、货站等各方协作，在货物放行后予以快速提离。

三是建立重点企业重点物资通关绿色通道。统筹长三角地区产业链供应链重点企业名单，实现“白名单”企业五海关互认，建立统一的绿色通道，实现通关手续从快从简。强化进出境口岸、申报地及目的地海关间的联系配合，确保“一次申报、一次查验、一次放行”。

四是加速长三角地区进出境货物跨关区流转。支持有条件、有需求的企业开展进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”。充分发挥铁路、水路优势，支持企业采取“水水中转”“海铁联运”“联动接卸”等转运模式，实现“陆转水”“陆转铁”。

五是搭建长三角关企信息互通平台。在五海关“12360微信平台”共同开设长三角关企互通专栏，联合发布疫情期间相关支持政策、通知公告、业务指引等内容，并提供业务咨询和全程指导。五海关在各业务现场设立咨询热线及专窗，及时解决企业在通关过程中遇到的问题。

(责编：王仁宏、陈键)