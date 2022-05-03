破解物流困境，打通民生动脉，是做好疫情防控工作的重要环节。4月以来，受疫情影响，山西多地出现公路拥堵、货车滞留、物流不畅等问题，对经济社会发展和社会正常生产生活秩序造成一定影响。对此，山西综合施策，全力以赴抓疏堵，坚决有力抓督导，将“暖服务”融入有力防控中。

针对各地交通卡口防疫检查政策不一、随意性大等原因导致的通行效率低问题，山西系统谋划抓好顶层设计，印发了《关于切实做好货运物流保通保畅工作的意见》，出台了《高速公路收费站临时关闭审批办法》《高速公路疫情防控检查点工作实施方案》《防疫检查点货运车辆检查内容及流程》等保通保畅的操作规范，对全省交通卡口防疫检查的标准、流程进行了统一和规范，有效解决了入晋返晋过境货车司机查验流程烦琐、等待时间长等问题。

山西近期恢复了关停的10对服务区和25座收费站，大力化解路网拥堵车辆滞留问题。同时，用心用情抓好服务保障，在25个车流量较大收费站设立了便民服务点，提供咨询、开水、如厕等基本服务；在14个服务区设立了移动厕所，为健康码红、黄码滞留司乘人员提供如厕服务。加大《通行证》发放办理力度，目前全省128个《通行证》办证地点，已发放《通行证》3.25万张。充分发挥12328交通服务热线作用，对群众来电即报即查、即接即办，半个月以来共处理投诉咨询来电27.85万件。

“我们经过调研和梳理发现，问题表现在一些地方防疫简单化‘一刀切’、检查程序烦琐、通行管控措施不一致、车辆拥堵应急处置不及时等方面。”山西省交通运输厅副厅长王晋表示。

受疫情影响，不少货车“下不了高速”，大量物资滞留。“原料进不来，产品出不去，订单交不掉”。面对“货车困境”，山西省《关于切实做好货运物流保通保畅工作的意见》指出，要严格执行《通行证》互认机制，核酸检测结果48小时内全国互认，实行“即采即走即追”闭环管理，不得以等待核酸结果为由限制通行。

目前，山西省公路收费站、服务区共设立了465个抗原筛查+核酸检测服务点，投入了6000余名采样人员，提供免费的抗原筛查+核酸检测服务。

“目前，邮政、顺丰、京东等26个寄递物流企业已恢复运营，其他寄递物流企业正在有序恢复运营。”山西省交通运输厅副厅长郭丙福介绍，为做好寄递物流新冠肺炎疫情防控工作，坚决防范新冠肺炎疫情通过寄递物流及从业人员输入风险，山西对寄递物流总仓改扩建、核酸检测和预防性消杀、从业人员健康管理、助企纾困等内容提出具体要求。在此基础上，山西省交通运输厅、邮政管理局进一步细化举措，制定《山西省寄递物流疫情防控总仓管理指导意见（暂行）》，并明确了一个标准：总仓建设不是新建，而是改建、扩建。确定了两个原则：一是不给企业负重，二是不层层加码提级管控。还提出了三项要求：一是要进行六面消杀，对寄递件外包装各表面全覆盖、无死角消毒；二是要对寄递件分拨中心实施分区分类管理；三是要进一步加强对从业人员疫情防控的管理，切实织密寄递物流防控网。（光明日报记者 杨 珏 光明日报通讯员 伏沼竹）

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