我国东北首座核电站最后一台机组具备发电能力
2022年05月03日10:44 | 来源：新华网
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新华社大连5月3日电（记者郭翔）记者从辽宁红沿河核电有限公司获悉，辽宁红沿河核电站6号机组2日首次并网成功，标志着其已具备发电能力，向实现商业运行迈出关键一步。
据介绍，辽宁红沿河核电站6号机组首次并网过程中各项参数正常稳定，机组状态良好。工作人员后续将按计划执行一系列试验，进一步验证机组各种性能。
作为我国东北地区第一座核电站，辽宁红沿河核电站共建设6台核电机组，一期工程的4台机组已于2016年实现商业运行；二期工程的5、6号机组于2015年开工建设，5号机组于去年7月31日投产，6号机组计划今年实现商业运行。
辽宁红沿河核电站5、6号机组均配备了非能动应急高位冷却水源系统等三大非能动系统，实施了移动式应急电源等多项技术改进，具备三代核电主要技术特征，安全水平进一步提高。
截至去年底，辽宁红沿河核电站累计上网电量达1944亿千瓦时，相当于等效减少标煤消耗5911万吨，减排二氧化碳1.63亿吨。
(责编：袁勃、胡永秋)
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