想象力是什么？科幻作家刘慈欣这样说
2022年05月03日19:41 | 来源：央视网
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“用想象力去接触我无法到达的神奇时空、无法触及的太空领域。”世界科幻文学最高奖“雨果奖”得主刘慈欣用《三体》打开了中国科幻小说的大门。他曾是计算机工程师，那些漫无边际的抽象概念，在他的想象中仿佛触手可及。
(责编：袁勃、胡永秋)
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