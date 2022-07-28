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蘑菇车联与四川天府新区签订约30亿元自动驾驶项目

2022年07月28日10:58 | 来源：人民论坛网
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原标题：蘑菇车联与四川天府新区签订约30亿元自动驾驶项目

　　7月26日，四川天府新区党工委副书记、成都科学城党工委书记邱旭东会见蘑菇车联信息科技有限公司（以下简称“蘑菇车联”）创始人兼CEO朱磊一行，就蘑菇车联智能网联“车路云一体化”项目进行交流并达成战略合作，双方现场交换了合作协议书。根据协议，双方将在自动驾驶、车路协同、AI云等领域展开充分合作，在四川天府新区建设智能网联综合应用示范项目，构建智能网联汽车产业生态高地。

　　据介绍，该项目总金额约30亿元，拟建设以“车路云一体化”自动驾驶为核心的智能网联综合应用示范项目。一期将以兴隆湖、鹿溪河湿地公园、天府公园周边部分路段的智能网联基础建设为先导，规划道路共约48公里，建设内容包含车路协同、智慧交通 AI 云平台、自动驾驶系统等新型基础设施。建设完成后，蘑菇车联将规模化运营自动驾驶环卫车、公交车、网约车、巡逻车等，提供多场景自动驾驶城市公共服务。

　　四川天府新区位于成都市南部区域，于2014年10月由国务院批复设立。当前，四川天府新区正加快建设全面践行新发展理念的公园城市先行区，已培育形成电子信息、汽车制造、数字经济3个千亿级产业集群，商务会展、现代金融、新能源等11个百亿级产业集群，2021年在全国19个国家级新区中，经济总量居第5位。

　　蘑菇车联成立于2017年，拥有全栈自研的“车路云一体化”自动驾驶方案，具备城市级大规模自动驾驶公共服务车队的运营能力。蘑菇车联在北京顺义落地了开放式5G商用智慧交通车路协同项目，在湖南衡阳打造了城市级自动驾驶落地项目，在云南大理建设车路协同自动驾驶智慧景区，并成为服务世界级综合体育赛事的自动驾驶企业。目前，蘑菇车联项目已在北京、江苏、湖南、河南、四川、云南等落地。

　　当前，“车路云一体化”为核心的智慧交通是国家发展新基建和数字经济的重点领域。该项目能有效拉动经济增长，带动高科技产业和人才落户，提供安全高效的新型公共服务，提升城市运行效率，实现节能减排。在此背景下，四川天府新区与蘑菇车联携手合作，共同探索打造高效、清洁、绿色的未来城市，提升百姓的幸福感和获得感。（杨昕艳）

(责编：曹淼、李源)

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