原标题：流量扶持农技创造者，抖音签约中央农广校共建农技视频知识库

7月27日，抖音与中央农业广播电视学校合作签约发布会在北京农广大厦举行。双方宣布，将整合利用各自资源，共同发起“新农人计划2022·来抖音学农技”项目，在内容创作、线上直播、联合推广等方面展开合作，推动农业技术知识传播，培训、扶持优质农技创作者，共建农技视频知识库，助力乡村振兴。

据悉，“新农人计划2022·来抖音学农技”项目将从中央农广校引入农技专业人员和相关存量课程等资源；同时，抖音将投入亿级流量扶持平台农技创作者，并开展创作者短视频和直播培训，大力支持农业知识推广，双方共同助力农民群体向新农人转化、提高生产效率和收入。

中央农业广播电视学校作为农民教育培训专门机构，在全国拥有2000多所下属学校、1.73万多个农民田间学校和10万名专兼职教师，累计开展实用技术培训达4亿多人次，系统培训农民3000多万人。中央农业广播电视学校总工程师王伯文介绍，借助本次合作，中央农广校计划输送至少1500名农业技术专业人员、农技专家学者入驻抖音；引入在线课程等优质知识内容；以及定期邀请相关农业技术专家、专业人员等在抖音开展农业技术教育培训直播。

抖音通用运营负责人张家福表示，将对引入的农技创作者进行“短视频+内容+电商”的系统培训，帮助他们掌握更多技能，对优质内容进行流量扶持，并通过抖音电商提升农资转化和销售拓展能力，从而带动当地产业发展，实现“造血式”人才振兴。

中央农业广播电视学校常务副校长胡永万表示，乡村全面振兴对人才的迫切旺盛需求以及农村短视频市场规模的持续不断增长表明，利用信息技术支农兴农事业前景广阔。中央农广校的培训经验和抖音集团的现有资源为双方共同合作服务三农提供了重要基础，要求学校不断创新办学体制机制，更加贴近农业农村农民需要，利用多种途径培养新农人。新农人是高素质农民和知农爱农实用人才的重要组成部分，更是乡村全面振兴的重要人才支撑。

此次，抖音与中央农广校达成合作，共同推出“新农人计划2022·来抖音学农技”项目是适应新形势新要求，推动形成乡村人才振兴合力、创新人才培养形式的重要成果。

会上，抖音还发布了《抖音农技知识数据报告》（以下简称报告）。数据显示，截至2022年6月30日，抖音上的农业技术万粉创作者年增长率达66.85%，农业种植、养殖、农业机械内容投稿量年增长率达50.4%。其中，90后是农技创作者的主力军；过去一年，通过抖音电商实现农资转化的创作者超过10万名。

作为一位地地道道的70后农民，王中海就是这些创作者中的一员。他通过账号@中海聊农业 传播农业知识，两年来吸引了40多万粉丝关注。发布会上，王中海介绍，“通过抖音找到了很多同样爱好农业的人共同探讨农业理念和想法，也能把好的农业知识和产品分享给更多需要的人，帮助大家一起增产致富。”

目前，抖音短视频和直播已成为传播农技知识、推动农产品销售和农村发展的重要工具。张家福在解读报告时称，“未来，抖音希望可以和更多的地方政府进行联动，孵化出更多的优秀农技人，让农民获得技能、实现产能和收入提升，让产业得到支撑、乡村实现发展。”

一直以来，抖音十分重视平台知识内容建设。数据显示，截至2021年12月，抖音知识视频累计播放量超6.6万亿。去年抖音平台泛知识内容增长迅猛，播放量年同比增长达74%，成最受用户欢迎的内容之一。此外，已有38位“乡村守护人”通过短视频和直播，共同推广农技知识，帮助乡亲们增产增收。“乡村守护人”是抖音乡村计划聚焦人才发展的子项目，通过培训和扶持等方式，助力带动乡村实现可持续发展。

此次抖音与中央农业广播电视学校的合作，将极大提升平台农技知识的丰富度和专业度，助农技知识得以广泛传播和运用。

抖音相关负责人表示，未来抖音持续推出各类举措大力支持三农发展，帮助农民提升技能、提高收入，助力乡村振兴。抖音将致力于打造规模最大、最为专业的农技知识短视频平台。

(责编：曹淼、李源)