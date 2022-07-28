原标题：农业银行有序有力支持民营企业复工复产

民营企业是我国经济活动的重要参与者、就业机会的主要提供者。今年上半年，农业银行有序有力支持民营企业复工复产，取得较好成效。截至6月末，农业银行服务民营企业超37万户，民营企业贷款余额2.87万亿元。

优化政策，为民营企业复工复产提供支持。在前期出台多项助企纾困举措的基础上，农业银行进一步优化信贷政策，全力引导分行提升金融服务民营企业质效。大力推广专项支持民营小微企业首贷户的线上信贷“首户e贷”，完善“链捷贷”供应链金融产品体系，优化“票据e融”“订单e贷”“应收e贷”等线上业务操作规程，并进一步简化民营小微企业开户流程。

同舟共济，全面支持民营企业渡过难关。农业银行充分用好内外部政策“组合拳”，全力保障疫情防控以及生产重要物资民营企业的资金需求。对于受疫情影响较大的旅游休闲、住宿餐饮等行业的民营企业，采取调整还款计划、延期还本付息、提供中长期贷款等多项措施帮助其尽快复工复产。截至6月末，农业银行累计为1400余户旅游相关民营企业发放贷款119亿元，为2600余户住宿餐饮相关民营企业发放贷款111亿元。

联动协作，合力做好民营企业金融服务。农业银行加强部门分工协作，充分发挥农银集团一体化服务优势，与农银租赁、农银国际、农银投资、农银理财等子公司积极联动，为客户提供“直接+间接”“线上+线下”全方位、立体化、综合化的一揽子金融服务。农业银行深化总分联动，与广东某“独角兽”科创企业深化合作，为企业量身制定综合服务方案，满足企业多元化金融需求，助其实现高质量发展。

优化配置，加大政策资源保障力度。农业银行充分保障民营企业信贷规模，单列民营企业增长计划，积极盘活信贷资源优先用于民营企业。强化正向激励，对服务民营企业开展专项评价，提升经营行服务民营企业积极性。切实响应国家减费让利政策，为民营企业提供优惠贷款利率。

农业银行将一手抓疫情防控，一手抓业务经营，统筹做好民营企业金融服务工作，持续加强对防疫抗疫、民生保障相关民营企业的服务力度，全力满足其融资需求。同时，不断优化完善现有金融产品和服务方式，加快打造线上线下综合金融服务体系，提升民营企业客户体验。

(责编：曹淼、李源)