麻城市地处湖北省东北部，是著名的革命老区，全国三大菊花基地之一，也是住房和城乡建设部的定点帮扶县。自开展定点帮扶工作以来，住房和城乡建设部认真落实党中央、国务院决策部署，严格按照“三个转向”要求，牢固树立帮扶发展的鲜明导向，把产业帮扶作为根本之策，创新帮扶举措，凝聚帮扶力量，聚焦“花经济”，做好“花文章”，支持麻城菊花产业发展壮大，为带动群众持续增收、全面推进乡村振兴提供坚实支撑。

一、主要做法及成效

（一）强化技术支撑，推动产业做优做强。住房和城乡建设部充分发挥职能优势，组织行业学会、高校、行业专家等对麻城菊花产业开展持续帮扶，推动菊花产业提质增效。如，组织中国风景园林学会、国内菊花行业顶级专家赶赴麻城，研究菊花量产技术，谋求产业发展路子；组织菊花分会、南京农业大学等院校组成帮扶麻城菊花团队，帮扶福白菊原产地保护、品种提纯复壮、菊苗脱毒等项目，与麻城共建福白菊原种保护中心，成功培育福白菊标准脱毒苗，为10个乡镇36个专业村提供100万株优质福白菊原种苗，亩均增产50%、增收1500元以上。南京农业大学与麻城市政府签订菊花产业产学研战略合作协议。举办国家级职业技能竞赛——中国花卉园艺工技能竞赛项目，推动麻城市花卉园艺高技能人才培养。开展产业致富带头人、实用技术人才等培训，提升菊花产业链人才能力素质，为产业发展增添动力。

（二）开展宣传推介，提升品牌影响力。重点围绕营销宣传、产销对接等方面给予指导，积极帮助对接市场、电商平台等，全面提升菊花品牌竞争力影响力带动力。如，协调中国风景园林学会菊花分会理事单位，帮助指导开展菊花文化节活动，推广菊花品牌；麻城福白菊精彩亮相外交部全球特别推介会；指导麻城制作菊花专题片，全国两会期间在北京成功推介；协调多个销售平台对菊花产品上线销售，中国建设报通过报纸、网站、微信公众号连续投放公益广告，加大宣传力度。“麻城福白菊”入选国家地理标志运用促进工程项目，被列为全省首批道地药材优势品种，获得省级以上品牌10项，进入中欧地理标志协定保护名录，麻城菊花走出国门进入欧盟市场。麻城先后被授予中国保健菊花之乡、中国菊花创新发展之城、中国菊花美食地标城市，打响“麻城菊花、福泽万家”城市品牌。

（三）推进融合发展，打造产业发展新模式。住房和城乡建设部创新帮扶举措，围绕“种加销”“文旅康”，加强工作指导，提升菊花产品转化，实现品牌突破，推动麻城菊花产业融合发展。如，指导麻城谋划麻北菊花大健康产业板块，黄土岗菊园成功创建为国家三产融合示范园，建设菊花小镇和菊花美丽乡村，推动一二三产融合发展；突出菊花“药食同源”特点，加强食用和养生功能研究，指导开发菊花新菜品295款，举办“良之隆杯”“福菊宴”美食大赛，授牌10家“福菊宴主题示范餐厅”，推动喝菊花向吃菊花转变；深入发掘菊花文化，指导麻城打造菊花一桌菜、一首歌、一台戏、一本书、一片景，创作东路花鼓戏、麻城花挑等非遗文化节目。麻城花挑作为优秀节目3次进入中南海怀仁堂开展专场演出，还远赴芬兰参加国际民间艺术交流；协助麻城连续举办九届菊花文化旅游节，打造精品旅游线路。

（四）发挥带动效应，推动连点串线成片。近年来，在住房和城乡建设部的持续帮扶下，麻城以菊花产业为引领，以点扩面，着力推动菊花产业强链、补链、延链，构建产业协同发展格局，加快推动全面乡村振兴、市域经济高质量发展。如，指导麻城制订菊花产业近期和中长期发展规划，建立市包镇、镇包村、村包组的考核机制，市菊花种植区域由原来的福田河、黄土岗等5个乡镇，扩大至今年的20个乡镇，发展500亩以上的菊花专业村23个，菊花种植专业合作社100余家；帮助引进万寿菊新品种，推广种植1万亩，培育福白菊脱毒苗1165万株，菊花种植面积将增至15万亩，产量达1.5万吨，系列总产值达30亿元；指导麻城推进“链长制”，成立菊花产业招商专班，成功引进万寿菊产业化、“福菊”智慧供应链金融仓储、菊花智慧产业园等项目，建设野菊花加工生产基地。

二、经验启示与探讨

（一）坚持突出特色。麻城是菊花之乡，有着得天独厚的发展菊花产业优势。住房和城乡建设部结合麻城实际，精准施策助力菊花产业发展，通过技术指导、人才培育、宣传推介、品牌打造等，提升菊花产业新势能，推动菊花成为发展优势明显、特色鲜明的产业，做强做大做优菊花品牌。

（二）坚持融合发展。住房和城乡建设部聚焦菊花产业融合程度较低、发展势能较弱等问题，指导麻城整合域内资源，坚持特色引领，加快菊花全产业链、全价值链建设，健全利益联结机制，推动一二三产融合发展，培育新的经济增长点，推动全市经济社会高质量发展。

（三）坚持联农带农。住房和城乡建设部坚持把增加脱贫群众收入作为根本举措，指导麻城通过制定种植计划，动员农户种植；建立市包镇、镇包村、村包组的考核机制，按照新增面积奖励到乡镇、到村组、到农户；鼓励专业合作社通过土地流转等方式，做到把菊花产业链的增值收益、就业岗位尽量留给农民，带动农民稳定增收致富，让农民成为有盼头的职业。

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(责编：曹淼、李源)