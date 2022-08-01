人民网北京8月1日电 （记者杜燕飞）记者从中国化学获悉，7月31日，我国首个丁二烯法己二腈工业化生产项目——中国化学天辰齐翔尼龙新材料项目一期在山东淄博正式投产。该项目打破了国外公司对己二晴技术的垄断，将完善尼龙66产业链及相关产业群，推动我国高端聚酰胺产业长效安全健康发展。

我国首个丁二烯法己二腈工业化生产装置。受访者供图

该项目于2020年5月在山东淄博开工建设，一期占地1800亩，以丁二烯为主要原料，生产20万吨/年己二腈以及丙烯腈、尼龙66成盐及切片等产品。

据了解，尼龙（聚酰胺）是世界化学工业高新材料的一个重要品种，具有技术高端、工艺复杂、应用广泛、市场广阔的重要特征。其中，尼龙66被广泛应用于民用丝、工业丝、工程塑料、航空航天等领域，是实现汽车轻量化的重要材料，在汽车发动机、电器、车体、高铁车体部件，大型船舶上的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器和滑动轴承等部件上有着广泛应用，也是高端瑜伽服、速干服、弹力锦纶外衣、冲锋衣等民用服装的理想材料。

“己二腈是尼龙66生产的关键中间体，但这项技术多年来一直被国外公司垄断，限制了我国高端聚酰胺产业发展。”中国石油和化学工业联合会会长李寿生表示，该项目投产，打破了国外公司垄断，补上了我国关键技术的一个短板，开创了我国化工新材料又一新发展高地。

据介绍，为推动己二腈国产化，中国化学从2011年开始进行研究实验，开发出拥有自主知识产权的丁二烯直接氢氰化法合成己二腈技术。2015年，50吨/年己二腈中试装置开车成功；2017年，2000吨/年己二腈全流程中试装置开车成功，打通所有流程，为工业化示范装置建设奠定了基础。

“该项目建成投产后，解决了我国高端聚酰胺新材料产业链‘卡脖子’难题，补齐了产业链短板，促进了我国高端聚酰胺产业长效安全健康发展。”中国化学党委书记、董事长戴和根表示，项目也将带动形成总产值千亿级的新材料产业集群，促进当地经济社会高质量发展。

业内人士认为，随着己二腈国产化，国内高端聚酰胺行业将用上国产“面粉”，制约我国高端聚酰胺产业发展的瓶颈将得以解决。我国市场对尼龙66的需求还将继续攀升，尼龙66产品将更大范围融入产业应用和人们的日常生活。

(责编：申佳平、高雷)

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