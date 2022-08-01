人民网北京8月1日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，为加大查处震慑力度，税务部门对恶意造假骗取留抵退税的企业从严查办，依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现偷税的依法予以处理。8月1日，税务总局公布了查处的5起此类案件。

北京查处一起商贸企业骗取留抵退税案件。近期，北京市税务局第四稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了北京金汇盛华进出口贸易有限公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税166.16万元，税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。同时，税务稽查部门依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现该公司偷税46.09万元，依法追缴该公司偷税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款，加收滞纳金。

浙江查处一起废旧物资回收企业骗取留抵退税案件。近期，台州市税务局第二稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了台州元胜再生资源有限责任公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税184.89万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款。同时，税务稽查部门依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现该公司偷税41.7万元，依法追缴该公司偷税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款、加收滞纳金。

新疆查处一起商贸企业骗取留抵退税案件。近期，图木舒克税务局稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了图木舒克市鑫泰燃气有限责任公司骗取增值税留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税79.52万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。同时，税务稽查部门依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现该公司偷税260.9万元，依法追缴该公司偷税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款、加收滞纳金。

福建查处一起零售企业骗取留抵退税案件。近期，漳州市税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了南靖县龙山利达加油站骗取增值税留抵退税案件。经查，该企业通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税15.56万元。税务稽查部门依法追缴该企业骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，处1倍罚款。同时，税务稽查部门依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现该企业偷税156.96万元，依法追缴该企业偷税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，对该企业立案后能够配合检查且主动补缴的偷税款148.72万元，处0.5倍罚款、加收滞纳金；对其未主动补缴的偷税款8.24万元，处1倍罚款、加收滞纳金。

广西查处一起汽车销售企业骗取留抵退税案件。近期，广西壮族自治区税务局第一稽查局根据税收大数据分析线索，依法查处了广西智合金星汽车服务有限公司骗取留抵退税案件。经查，该公司通过隐匿销售收入、减少销项税额、进行虚假申报等手段，骗取留抵退税71.08万元。税务稽查部门依法追缴该公司骗取的留抵退税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款。同时，税务稽查部门依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，发现该公司偷税52.95万元，依法追缴该公司偷税款，并依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，拟处1倍罚款、加收滞纳金。

税务总局有关负责人表示，将进一步发挥六部门协作机制作用，把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，释放严查重处骗取留抵退税违法行为的强烈信号。特别是对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经