人民网北京8月1日电 （记者杜燕飞）近日，电力规划设计总院在京发布了《中国能源发展报告2022》（以下简称《能源报告》）《中国电力发展报告2022》（《电力报告》）。两份报告对我国2021年能源、电力发展情况进行梳理、归纳，对行业发展热点问题进行分析，并对“十四五”期间能源电力发展提出了对策建议。

《能源报告》显示，2021年，一次能源生产总量达到43.3亿吨标准煤，同比增长6.3%，增速较上年提高3.8个百分点；清洁能源生产比重同比提高0.8个百分点，非化石能源消费比重同比提高0.7个百分点；能耗强度同比降低2.7%，碳排放强度同比降低3.8%；风电、太阳能发电装机双双突破3亿千瓦，海上风电装机跃居世界第一；电力市场化交易电量同比增长17.2%，占全社会用电量的44.6%，第一批8个现货市场试点开展长周期结算试运行。输配电价体系进一步完善，燃煤发电上网电价全面放开。

“我国能源技术水平持续提升，海上风电技术、先进光伏发电技术、制氢技术、超导输电技术、压缩空气储能技术等相继取得关键进展，自主核电技术迈入世界先进行列。” 电力规划设计总院院长助理、清洁能源研究院院长刘世宇表示，实现“碳达峰”需要更加注重能源消费环节，能源低碳转型的节奏应科学务实，“绿氢”及其衍生品将成为重大战略关键技术。

《电力报告》显示，2021年，全国发电装机23.8亿千瓦，同比增长9.5%；发电量8.4万亿千瓦时，同比增长4%；非化石能源装机占比达到47%，风电、光伏发电装机占比达到26.7%；煤电装机比重降至46.6%；“西电东送”规模2.9亿千瓦，同比增长6.7%。与此同时，全社会用电量8.3万亿千瓦时，同比增长10.3%，达到历史最高水平，对电力供应带来挑战。

“未来3年我国电力需求仍保持刚性增长，电力供需总体趋紧，加之不稳定电源装机比重持续增加、支撑性电源建设面临诸多约束、电网形态日趋复杂，保障电力供应安全成为首要任务。”电力规划设计总院副总工程师、电力发展研究院院长徐东杰表示，新能源电量总体上占比仍然偏低，电力支撑能力相比常规电源存在较大差距，未形成可靠替代。

《电力报告》建议，要加快构建新能源供给消纳体系，依托沙漠、戈壁、荒漠，以及采煤沉陷区，通过多能互补形式，推进新能源基地化开发，探索建立新能源基地有效供给和有效替代新模式。在省内优化布局一批源网荷储一体化项目，合理布局“新能源+储能”一体化友好型新能源电站，推广应用多时间尺度功率预测、智慧调控等技术，有效提升新能源可靠支撑能力和消纳水平。

“2021年是‘十四五’规划开局之年。在‘四个革命、一个合作’能源安全新战略指引下，我国加快构建现代能源体系实现良好开局。”国家能源局总工程师向海平表示，“十四五”时期，要锚定碳达峰、碳中和目标，深入实施能源安全新战略，着力构建现代能源体系，加快建设能源强国。

电力规划设计总院党委书记、院长杜忠明表示，立足当下，要必须正确把握好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场四个关系，着力构建新型电力系统，加快推动清洁能源可靠替代。中国能源建设集团有限公司党委副书记马明伟表示，“十四五”时期，我国步入构建现代能源体系的新阶段，能源低碳转型进入重要“窗口期”。

“从当前能源发展形势来看，全球能源体系正在发生深刻变革，低碳转型推动全球能源格局重塑。为实现能源安全和绿色发展的统一，改革创新将逐步成为能源转型的根本动力。”中国工程院院士刘吉臻表示，未来一段时期，能源改革创新必须要围绕好服务高质量发展和实现“双碳”目标两个主题，着重关注产业链、供应链、创新链的对接，加快建设新型电力系统，加快能源领域关键技术和装备攻关，统筹推进“补短板”和“锻长板”，构筑支撑能源转型变革的先发优势和话语权。

(责编：孙红丽、高雷)

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