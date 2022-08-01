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中国制造业PMI由升转降 业界：我国经济仍将保持企稳回升态势

2022年08月01日16:38 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布了2022年7月份中国制造业采购经理指数（PMI），数据为49.0%，比上月下降1.2个百分点。

“7月份PMI指数由升转降，且重新回到荣枯线以下，表明内生性下行压力较大。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，一方面，全力控制疫情影响，着力应对三重压力的努力，正在使企业的生产经营条件趋好；另一方面，散发疫情影响仍时有抬头，需求收缩等问题累积时间很长，多重困难较长时间持续和叠加，使越来越多的企业陷于困境。两类因素相互消长，摆脱困境的企业逐步增加，预计仍需时间。

“内生性下行压力一般有自我加速的特点，其显露需高度重视。”张立群分析称，要坚决控制住散发疫情对企业生产经营各种可能的新冲击；全力加大应对三重压力的宏观政策力度并显著增强政策效果，尽快使投资、消费需求全面回暖，齐心协力加快改善企业生产经营条件。

中国物流信息中心分析员文韬表示，7月份中国制造业采购经理指数（PMI）在连续2个月环比上升后再次下降，且落入50%以下，表明经济运行受多地高温多雨短期季节性影响有所波动。分项指数变化显示，7月市场需求有所回落，企业生产经营活动放缓。但企业成本压力明显下降，就业保持相对稳定，新动能仍保持上升势头。当前需要重点关注市场需求不足问题，防范外部市场风险冲击。

“我国经济保持恢复势头，但恢复过程不稳定，短期因素导致供需收紧，但经济在波动中上升趋势没有改变。”文韬表示，当前经济回升出现波动有一定的短期因素影响，下半年保持企稳回升向好，仍有基础和条件。一是企业成本压力下降，有利于企业效益恢复。二是就业形势基本稳定，不仅有利于后市经济稳定回升，也能较好兜住民生底线。三是新动能保持上升势头，产业结构继续优化。

(责编：孙红丽、高雷)
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