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国产大飞机C919完成取证试飞 适航取证工作进入收官阶段

2022年08月01日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者乔雪峰）记者从中国商用飞机有限责任公司（以下简称中国商飞）获悉，C919大型客机已经完成取证试飞工作，标志着C919飞机的适航取证工作正式进入收官阶段。

适航证也称适航证书，飞机制造商的新机型要在全球市场上投放，除了要得到欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证外，还需要获得进口国家相关监管部门的证明，而中国民航局颁发的型号合格证其实就等同于适航证。如果没有获得该证明，则飞机将无法投入运营。

“大型客机获得适航批准后，表明大型客机具备与正在运行的世界一流先进飞机同等的安全水平。”业内人士表示， C919完成取证试飞后，接下来就是要接受民航局对C919各项技术报告的审查，并最终取得民航局颁发的型号合格证，才可以投入运营。

据了解，C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，2015年11月完成总装下线，2017年5月成功首飞，之后正式进入试飞取证阶段。

试飞是一款新研客机型号取证工作的重要组成部分，是表明飞机设计符合适航条款要求的重要方法之一。通过试飞验证飞机的设计思想和技术路线，表明飞机的安全性和可靠性满足适航规章要求。首飞后的这五年间，6架C919飞机分别在上海浦东、陕西阎良、江西南昌、山东东营、内蒙古锡林浩特、新疆吐鲁番、甘肃敦煌等地进行了不同科目的试飞取证工作，并圆满完成全部试飞任务。

目前，中国商飞共收到来自28家客户的815架C919订单。28家客户包括中国国航、东方航空、南方航空、海南航空等航空公司和一些飞机租赁公司。

东航作为国产大飞机 C919 全球首家启动用户，已与中国商飞正式签署首批 C919 大型客机购机合同，将成为全球首家运营 C919 大型客机的航空公司。

(责编：孙红丽、高雷)
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