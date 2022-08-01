人民网记者 余璐

一道道水渠畅通无阻，润泽万亩良田；一股股清泉流进千家万户，滋润百姓幸福生活；一座座水库坚固耐用，筑起坚实防汛墙；一条条河流碧波荡漾，为美景增添光彩……在江西省宁都县城乡，从生活、生产到生态，这片土地正发生着喜人的变化。这一切，离不开殷殷小康梦，浓浓水利情。

2012年，《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》出台后，水利部带着对赣南革命老区的深情厚爱和“让老区人民过上幸福生活”的殷殷嘱托，开启了对口支援宁都的征程。十年间，水利部动真情，用真心，全力支持宁都水利建设，用实际行动诠释了民生水利的深刻内涵，为宁都高质量发展提供了强有力的支撑和保障，持续增强百姓安全感、获得感、幸福感。

水利部相关负责人介绍，为充分发挥水利行业优势及挂职干部的纽带作用，水利部先后精心选派的何猛、刘云波、张鸿星、陈何铠、黄一凡等5位挂职干部。他们真情融入、真挂实干、真锤实炼，克服家庭和生活等方面的重重困难，与宁都干部群众朝夕相处、并肩奋斗，全身心投入，实地开展调查研究，倾情服务宁都水利和县域经济振兴发展，在脱贫攻坚、争资争项、重大项目推进落地等方面积极助力。用自己实际行动，赢得了省市县三级党委、政府和广大干部群众的信任和赞誉，展现出水利部干部的风采。

宁都是农业大县，但水利基础薄弱、总量不足、质量不高、管理落后。有水不能保、有水不能蓄，山区群众饮水困难，农民耕作的大多是“望天田”，风调雨顺时还能温饱，可稍有洪涝、旱情就会陷入困境。为了改变这种现状，让老百姓早日告别靠天吃饭的困境。5名干部四处奔走，积极向上争资立项。

“身入革命老区，心入基层一线，是我们水利干部脚踏实地的作风要求，也是我们挂职干部造福人民群众的‘金钥匙’。”作为首位到宁都挂职的何猛，初到宁都就深入基层一线调研，与宁都干部群众想在一起、吃在一起、干在一起，探索水利发展新路径，成为一名来自北京的“宁都人”。

“挂职不是‘做客’，更不是‘镀金’，作为挂职干部，不仅人要到，心更要到。”2016年初，刘云波刚一上任，就马不停蹄，奔赴一线，深入调研。

“宁都需要什么？部里能支持什么？怎么筹措资金？如何尽快争取到和实施上相关项目？”为了摸清情况，他翻山越岭，进村入户，深入一线，短短一月，他就走遍了宁都的山山水水，沟沟坎坎。

围绕县里重点打造的蔬菜大棚基地，第三批挂职干部张鸿星充分发挥自己的专业优势，深入调研，会同该县水利局技术人员创新施工方式，开展万亩蔬菜大棚、标准化脐橙和茶叶基地建设，田里实施高效灌溉、山上开展“引水上山”工程，解决了山上、山下种植缺水难题，现代生态农业蓬勃发展。

第四批挂职干部陈何铠来到宁都后，针对宁都至今还没有一个系统性、管全局、顾长远的重大水利工程的现状，站在建设赣南革命老区高质量发展示范区的新起点上，打破固有的山区丘陵灌面散而小、不宜建设大型灌区思维，创新拓展思路，推动打造梅江灌区。梅江灌区从谋划到取得可研批复，仅用不到2年时间完成了以往需要8年才能完成的工作，创造了重大项目建设“宁都奇迹”。该项目是水利部对口支援赣南苏区宁都县第一项重大水利项目、江西首个山区大型灌区，也是赣州市历史上首个重大水利工程。陈何铠同志还创造性谋划赣州市6个重大水利项目纳入国家“十四五”水利专项规划，总投资638亿元，打破了“十三五”期间赣州无重大水利工程的历史。

努力让“绿水青山变为金山银山”，惠及更多宁都百姓，是第五任水利部挂职干部黄一凡的心愿。上班第一天，他便前往梅江灌区现场，调研了解开工准备情况，落实水利部及省委省政府有关要求。挂职期间，他多次深入灌区办、水利局等相关部门、项目现场和基层一线，积极谋划水利惠民生工作。

在挂职干部的大力推动和水利部的大力支持下，水利部先后出台《关于支持江西革命老区水利高质量发展的指导意见》《水利部对口支援江西省宁都县振兴发展的指导意见（2013-2020年）》，转发《宁都县水利发展“十三五”规划》，为宁都打造了一套量身定制的政策体系，为县域经济振兴发展提供了水安全支撑。

政策支持，项目落地。十年来，水利部5位挂职干部一任接着一任干，累计争取上级水利建设资金30多亿元，实施河道整治和防洪工程32个，除险加固病险水库116座，解决58万农村人口饮水安全问题，宁都水利高质量发展得到长足进步。宁都县被列为全国农业水价综合改革试点县、全国农田水利产权制度改革创新管护机制试点县、赣州市小型水利工程管理体制改革试点县、国家水土保持科技示范园区。

“成绩的取得来之不易，对口支援工作仍任重道远。未来，水利部及挂职干部将源源不断地帮扶苏区宁都的发展，加快革命老区水利高质量发展的步伐。”水利部相关负责人说。

(责编：孙红丽、高雷)

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