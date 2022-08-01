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市场监管总局上线经营者集中反垄断业务系统 可实时查询案件办理进展

2022年08月01日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，2022年8月1日，市场监管总局正式上线经营者集中反垄断业务系统。该系统集合了我国经营者集中反垄断法律法规制度、申报流程、审查流程，实现“申报端”“委托端”和“审查端”数字化交互，通过数字赋能推动提升申报和审查效能。

据了解，申报企业从一个入口在线提交申报材料，能够实时查询案件办理进展和主办人员联系信息。案件审查过程中生成的法律文书将通过系统自动反馈到企业申报端，同时系统将通过短信和邮箱发送送达提醒，确保申报企业在第一时间收到法律文书，提高申报便捷性和行政执法透明度。

据介绍，自2022年8月1日至2022年9月1日，企业可以通过经营者集中反垄断业务系统申报，也可以通过jyzjz@samr.gov.cn邮箱申报。2022年9月1日后，市场监管总局将不再受理邮箱申报。系统在市场监管总局官方网站一级页面服务栏目设置登录入口，申报企业也可以直接输入网址登录，系统网址为：jyzjz.samr.gov.cn。 

图片来源：市场监管总局官网

(责编：杨曦、高雷)
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