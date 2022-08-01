原标题：高德实现城市内全程车道级导航，并首先在北京市开展内测

近日，高德地图宣布已可支持城市内普通道路的车道级引导，并首先在北京市开展内部测试。据了解，被邀请参与测试的用户在驾车使用高德地图时，能够全程体验到动态三维、指引更加精细且更具沉浸感的导航服务。

作为智能手机端推出的支持城市内道路、全程一体化的车道级导航产品，高德通过科技创新，不仅为车道级导航这个新兴品类，同时也为导航这一历经多年的用户出行服务，树立了面向未来的全新行业标准。

支持城市内普通道路的新一代高德车道级导航，能够将城市内道路和周边环境信息，包括具体车道数、红绿灯和周边楼宇等，以三维立体的科技模型在高德地图中呈现，并通过动态箭头和车道引导进行更细致的指引，提供给用户更贴近第一视角、更易理解的全新导航体验。

据悉，新一代高德车道级导航背后，是实时高清渲染、AI自动化建模、动态视景等多种前沿技术的整合应用。无论是以高速渲染生成高清地图，还是利用AI算法全自动构建的三维道路和建筑信息，抑或是智能化匹配导航视角的动态视景、同时提供更符合用户第一视角的沉浸式引导，在技术层面都代表着业内顶尖水准。

此外，城市内车道级导航的意义，不仅仅在于将原本只支持高速和快速路的车道级导航扩展至更多普通道路，或者更具视觉冲击力的全新导航画面，更标志着今后用户通过智能手机享受到的导航服务，真正被提升到了一个全新维度：用户将全程享受到高德车道级导航带来的沉浸式、一体化的导航服务体验。

而这种更具科技感的形式，或将成为未来导航的常规产品形态和全新行业标准。

事实上，城市内车道级导航并非是高德地图在车道级导航这一品类上的首次技术突破。早在2020年10月，高德地图就与华为共同发布了高德车道级导航。除华为之外，高德后续又与主流智能手机厂商建立合作，共同在特定机型上推出了车道级导航。此外，高德还推出了支持全国高速和城市快速路的车道级导航高清版，为更多手机机型和所在城市尚未支持车道级定位的用户，提供近似品质的引导服务。

而在手机之外的另一大重要阵地——汽车，高德地图也凭借在该领域的多年技术积累，相继和小鹏、理想、长城等重要厂商达成合作，并量产推出了针对性适配的车道级导航产品，实现将车载导航从原本的“导人”进化为“人车共导”，重新定义了该品类在汽车领域的行业标准。

据了解，后续高德将与更多汽车厂商联合推出基于车道级能力的车载导航产品。

在地图、定位和导航等多个相关专业领域，高德地图已拥有超过20年的专业技术和经验积累。本次对于城市内道路的支持、全程一体化车道级导航的实现，以及对于未来导航服务标准的重新定义，正是基于过往技术探索，厚积薄发的成果。

(责编：曹淼、李源)

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