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国家发改委：积极扩大有效投资 抢抓三季度施工旺季时间窗口

2022年08月01日10:37 | 来源：人民网
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人民网北京8月1日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，推进有效投资重要项目协调机制第一次会议于近期召开。会议指出，我国经济正处于企稳回升关键窗口，三季度至关重要。要抢抓三季度施工旺季的时间窗口，提高工作效率，尽快形成实物工作量。

会议指出，积极扩大有效投资是稳经济的重要支撑。加快推进重大项目建设是既利当前又利长远的重大部署。科学运用政策性开发性金融工具，是在坚持不搞大水漫灌、不超发货币的前提下，聚焦疏通卡点堵点采取的有效举措，既能为项目解决资本金不足的燃眉之急，又能更好引导银行等金融机构加大配套融资支持，加快推进项目建设，有助于保持投资稳定增长。

会议要求，协调机制各成员单位要突出当前工作重点，更好发挥协调机制作用。一是要选准选好项目。更好发挥“四两拨千斤”的作用，带来更多投资拉动，吸引更多社会投资，形成更多实物工作量。优先支持基础设施重点领域项目，支持规划内的项目，支持前期工作成熟的项目。二是要尽快投放资金。坚持“资金、要素跟着项目走”的原则，尽快向符合条件的项目投放资金。抓紧商请商业银行发放项目配套贷款，着力破解要素保障、审批办理等问题，做好项目前期工作和土地、用能、环评等要素保障。三是要加快开工建设。抢抓三季度施工旺季的时间窗口，提高工作效率，尽快形成实物工作量。在项目实施过程中，符合要求的尽可能多地通过以工代赈帮助当地群众就近务工，同时严格规范项目管理。

会议要求，各成员单位要充分发挥协调机制作用，采取联合办公方式，最大程度节省文件周转时间，全力以赴把实事办实、好事办好。一是要立即进入工作状态，快速高效运转，主动对接各省份。二是要强化部门协作配合，加强沟通协商，共同协调推动解决。三是要压实地方责任，督促加快项目开工建设进度。四是要高效统筹疫情防控和项目安全生产工作。

(责编：申佳平、高雷)
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